



18. Januar 2026

Hans Bergel zum 100. Geburtstag in Kronstadt gewürdigt

Kronstadt – Ein literarisch-musikalischer Abend zu Hans Bergels 100. Geburtstag, der sich 2025 jährte, fand Ende November 2025 im Festsaal des Demokratischen Forums der Deutschen in Kronstadt statt. Petra A. Binder las ausgewählte Texte des in Rosenau geborenen Schriftstellers und Journalisten, Steffen Schlandt spielte am Klavier passende Musikstücke.

Eine Zeitreise in Hans Bergels Siebenbürgen mit Petra A. Binder und Steffen Schlandt zum Träumen und Mitsingen. Foto: Karpatenrundschau „Ein rührendes Moment des Abends“, schreibt Mariana-Virginia Lăzărescu in der



Lesen Sie den Artikel „Ich musst in Zeiten finst´rer Not mein Rosenau verlassen“ in der „Ein rührendes Moment des Abends“, schreibt Mariana-Virginia Lăzărescu in der Karpatenrundschau , Beilage der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien (ADZ), „war das Ertönen des Rosenauer Heimatliedes, Text von Hans Bergel und Melodie von Erich Bergel, das an Leben und Wirken der beiden Brüder denken ließ“. Der Abend sei nicht nur eine Gedenkfeier gewesen, sondern auch eine Einladung, über siebenbürgisch-sächsische Geschichte, Kultur und Landschaft, über Werte wie Heimatliebe, Zugehörigkeit, Identität, Freiheit, Naturverbundenheit u.v.m. würdigend in Ruhe und Eintracht nachzudenken.Lesen Sie den Artikel „Ich musst in Zeiten finst´rer Not mein Rosenau verlassen“ in der Karpatenrundschau vom 27. November 2025

Schlagwörter: Hans Bergel, Gedenken, Kronstadt

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.