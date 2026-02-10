



10. Februar 2026

Mehr Flüge aus Kronstadt

Kronstadt – Wizz Air, die einzige Fluggesellschaft, die Flüge von und nach Kronstadt anbietet, hat die Flugfrequenz zu den beliebtesten Zielen erhöht.

Seit dem 11. Januar gibt es sechs Flüge pro Woche nach London, vier Flüge nach Dortmund (montags, mittwochs, freitags, sonntags), drei Flüge nach Nürnberg (montags, mittwochs, freitags) und drei nach Mailand (dienstags, donnerstags, samstags). Die ungarische Billigfluggesellschaft führt zurzeit Linienflüge aus Kronstadt zu sieben Flughäfen durch: London-Luton, Dortmund, Budapest, Neapel, Nürnberg, Memmingen und Mailand. ADZ

