



23. Februar 2026

Gedenkveranstaltung Hans Bergel in Kronstadt

Vor vier Jahren, am 26. Februar 2022, starb der Schriftsteller und Publizist Hans Bergel. Aus diesem Anlass präsentiert „Literatura Azi“ am 27. Februar um 17.30 Uhr im Kulturzentrum Apollonia in Kronstadt eine Podiumsdiskussion über das Buch „Hans Bergel – Privind mereu spre România (Den Blick immer auf Rumänien gerichtet)“.

Das Buch ist eine Hommage an Hans Bergel. Der Autor Cosmin Budeancă legt eine biografische und familiäre Studie über den siebenbürgischen Prosaautor vor. Das Werk erschien 2023 im Verlag der Kulturstiftung Memoria und im Mega-Verlag. Es enthält ein Vorwort von Dr. Florian Kührer-Wielach (Direktor des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München), ein Nachwort von Ana Blandiana und stellt Hans Bergel insbesondere als Aktivisten für die Rechte der deutschen Minderheit im kommunistischen Rumänien in den Mittelpunkt.



Teilnehmer an der Podiumsdiskussion sind Thomas Șindilariu, Mihaela Malea Stroe, Mihai Dragomir und Cosmin Budeancă. Moderation: Carmen Gheorghe.



