



11. Februar 2026

Raluca Maria Teodorescu neue Direktorin des Brukenthalmuseums

„Ich danke allen, die für ein korrektes und transparentes Berufungsverfahren eingestanden sind, und versichere allen, dass die Tätigkeit des Nationalen Brukenthalmuseums weiterhin unter dem Stern der Professionalität, der Legalität und des öffentlichen Interesses stehen wird, so wie es einst auch von Samuel von Brukenthal gedacht war. Zunächst wird es um die Absicherung der institutionellen Stabilität gehen, um die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Museum und die Abrundung des Managementprojekts, damit es den tatsächlichen Bedürfnissen des Museums und seines Publikums entsprechen kann“ – so die erste Reaktion von Dr. Raluca Teodorescu nach Veröffentlichung des Wettbewerbsresultats am 27. Januar.

Dr. Raluca Teodorescu, Leiterin des Brukenthalmuseums Nach Verstreichen der Einspruchsfrist wurde das Ergebnis, das sie als neue Direktorin des Brukenthalmuseums in Hermannstadt ausweist, am 4. Februar amtlich. Nach dreieinhalbjähriger Interimsleitung hat das Museum nun wieder ein reguläres Management mit einem dreijährigen Mandat (mit Verlängerungsmöglichkeit). Dr. Raluca Teodorescu hat 2010 an der Lucian-Blaga-Univesität in Hermannstadt mit einer Arbeit über Hügelgräberfelder in der späten Jungsteinzeit und Bronzezeit auf dem Gebiet Rumäniens promoviert und ist seit 2006 am Brukenthalmuseum tätig. Ehe sie sich am 6. Mai 2025 für die interimistische Leitung des Museums zur Verfügung stellte, leitete sie die Abteilung „Historisches Museum im Altemberger Haus". Raluca Teodorescu, rechts im Bild, nahm am 25. Juli 2025, dem Vortag von Samuel von Brukenthals Geburtstag, zusammen mit anderen Mitarbeitern des Museums und Vertretern der Evangelischen Kirchengemeinde A.B. Hermannstadt an einem Begegnungsausflug auf Brukenthals Spuren teil. Seit der Rückgabe des Brukenthalmuseums 2005 an den rechtmäßigen Eigentümer, die Evangelische Kirchengemeinde A.B. in Hermannstadt, wird das Museum in einer paritätischen Partnerschaft von Kirche und Staat betrieben – diese Struktur hat Teodorescu stets als Chance gesehen. Unbekannt war bisher die Tatsache, dass Teodorescus mütterliche Vorfahren teils evangelisch waren und aus Seiden (Jidvei) beziehungsweise Füssen (Feisa) stammten.

Schlagwörter: Brukenthalmuseum, Hermannstadt, Teodorescu

