



12. März 2026

Reinhardt Schusters Ausstellung „Memento“ im Teutsch-Haus in Hermannstadt

Vom 20. März bis 26. Mai 2026 wird im Terrassensaal des Friedrich Teutsch-Begegnungs- und Kulturzentrums in Hermannstadt die Ausstellung „Memento“ mit Gemälden des aus Siebenbürgen stammenden Künstlers Reinhardt Schuster (geboren 1936 in Brenndorf) präsentiert.

Plakat der Ausstellung mit Reinhardt Schusters Bild „Verriegelter Eingang“, 1991, Öl auf Leinwand, 150 x 130 cm Entstanden in den letzten vier Jahrzehnten, erinnern die Bilder an verschiedene Ereignisse, die in diesem Zeitraum stattfanden. In einem ihm eigenen Stil „wollen Reinhardt Schusters Leinwände Zustandserscheinungen von Welt und Leben, gefiltert durch das Wesen des Malers, sein“ (Irmgard Sedler).



Die Vernissage findet am 20. März um 12.00 Uhr im Teutsch-Haus, Fleischergasse (strada Mitropoliei) 30, in Hermannstadt statt. Die Einführung hält Dr. Irmgard Sedler, Vorsitzende des Trägervereins Siebenbürgisches Museum e.V. Öffnungszeiten der Ausstellung: im März und April montags bis freitags 10.00-17.00 Uhr, im Mai montags bis samstags von 10.00-17.00 Uhr.



Schlagwörter: Reinhardt Schuster, Ausstellung, Teutsch-Haus

