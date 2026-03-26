



26. März 2026

Fotoausstellung in Grafrath

Rainald Reb, ein vor mehreren Jahrzehnten in Oberbayern ansässig gewordener Siebenbürger Sachse, zeigt im April in Grafrath im Landkreis Fürstenfeldbruck seine „Momente in Schwarz-Weiß“: aktuelle Aufnahmen aus der nahen Metropole mit Geschehen darin.

Formen und Fontänen Foto: Rainald Reb Der hauptberufliche Maschinenbauer und ausgebildete Fotograf Rainald Reb nennt als Inspiration Gheorghe Lăzăroiu und Fred Nuss, den er aus Hermannstadt kannte. Die Ausstellung wird gezeigt am 4., 5., 6., 11. und 12. April, jeweils von 14.00-18.00 Uhr, im Kulturraum, Brucker Straße 3, in Grafrath. Der hauptberufliche Maschinenbauer und ausgebildete Fotograf Rainald Reb nennt als Inspiration Gheorghe Lăzăroiu und Fred Nuss, den er aus Hermannstadt kannte. Die Ausstellung wird gezeigt amjeweils von 14.00-18.00 Uhr, im Kulturraum, Brucker Straße 3, in Grafrath.

Schlagwörter: Ausstellung, Fotografie, Fürstenfeldbruck

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