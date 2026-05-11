



11. Mai 2026

100 Jahre GEDOK in Scheßlitz

Das 100-jährige Bestehen der Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstfördernden (GEDOK) in diesem Jahr feiert die GEDOK Franken mit der Ausstellung „In der Schwebe²“ auf der Giechburg in Scheßlitz.

Vom 15. Mai bis 7. Juni präsentieren die Künstlerinnen (unter ihnen Gerhild Wächter mit Scherenschnitten) aktuelle Arbeiten aus Malerei, Keramik, Fotografie, Skulptur, Textilkunst und Installation. Eröffnung ist am 15. Mai um 17.00 Uhr; weitere Infos: Vompräsentieren die Künstlerinnen (unter ihnen Gerhild Wächter mit Scherenschnitten) aktuelle Arbeiten aus Malerei, Keramik, Fotografie, Skulptur, Textilkunst und Installation. Eröffnung ist am 15. Mai um 17.00 Uhr; weitere Infos: www.gedok-franken.de . Öffnungszeiten: Freitag, Samstag, Sonntag sowie an allen Feiertagen, 13.00-18.00 Uhr.

Schlagwörter: Ausstellung, Kunst, Gedok

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