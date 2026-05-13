



13. Mai 2026

„Mehr Meer“ in Pappenheim

Zur Ausstellung „Mehr Meer“ laden die Künstlerinnen Irene Kress-Schmidt, Silvia Lobenhofer-Albrecht, Gerhild Wächter (gebürtig aus Kronstadt) und der Kunst- und Kulturverein Pappenheim e. V. ein.

Die Vernissage findet am 17. Mai um 11.15 Uhr in der Städtischen Galerie Pappenheim, An der Stadtmühle 1 (Eingang über Klosterstraße), 91788 Pappenheim, statt. Die Ausstellung kann bis zum 12. Juli an Sonn- und Feiertagen zwischen 14.00 und 17.00 Uhr oder auf Anfrage bei Uschi Kreißl, Telefon: (0 91 43) 65 86, besucht werden. Die Vernissage findet amum 11.15 Uhr in der Städtischen Galerie Pappenheim, An der Stadtmühle 1 (Eingang über Klosterstraße), 91788 Pappenheim, statt. Die Ausstellung kannan Sonn- und Feiertagen zwischen 14.00 und 17.00 Uhr oder auf Anfrage bei Uschi Kreißl, Telefon: (0 91 43) 65 86, besucht werden.

Schlagwörter: Ausstellung, Gerhild Wächter, Pappenheim

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.