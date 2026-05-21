



21. Mai 2026

Ausstellung beim Heimattag 2026: Schlacht bei Mohács: „Zeitenwende 1526. Zäsur und Chance“

Die Wanderausstellung „Zeitenwende 1526. Zäsur und Chance“ des Deutschen Kulturforums östliches Europa in Potsdam wird beim diesjährigen Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl zum ersten Mal gezeigt. Die Ausstellungspräsentation findet am 23. Mai um 9.30 Uhr und 15.00 Uhr im Katholischen Pfarrzentrum, Kirchhöflein 1, statt. Der Eintritt ist frei.

Verteidigungsschlacht gegen die Osmanen. Illustration: © Radu Oltean Es ist ein Datum, das die Geschichte Mitteleuropas über Jahrhunderte hin prägen sollte: die verlorene Schlacht gegen die Osmanen am 29. August 1526 bei Mohács im südlichen Ungarn. Dennoch ist die Erinnerung daran heute nur in wenigen Ländern präsent. 500 Jahre nach dieser Zeitenwende wollen wir mit einer kleinen deutsch-englischen Wanderausstellung dieses Ereignis ins Bewusstsein rufen. Auf fünf Tafeln zeigen wir auf, wie eng vernetzt die Länder Mitteleuropas zu Beginn der Frühen Neuzeit waren und welche Folgen die vernichtende Niederlage für Ungarn-Kroatien, für Böhmen, Mähren und Schlesien, schließlich für Österreich und die entstehende Donaumonarchie hatte. Und dass viele Prägungen dieser Entwicklung bis in die Gegenwart nachwirken.



Dr. Harald Roth vom Deutschen Kulturforum östliches Europa führt am Samstag, den 23. Mai, um 9.30 Uhr in die Ausstellung ein. Ein Gespräch zur Ausstellung mit Harald Roth und Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär im Departement für Interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens, folgt am selben Tag um 15.00 Uhr.



Vom 5. bis 7. Juni wird die Ausstellung im Rahmen der Jahrestagung der Stiftung Kulturwerk Schlesien „1526: Der Beginn des habsburgischen Schlesien“ im Exerzitienhaus Himmelspforten, Mainaustraße 42, in Würzburg zu sehen sein. Es ist ein Datum, das die Geschichte Mitteleuropas über Jahrhunderte hin prägen sollte: die verlorene Schlacht gegen die Osmanen am 29. August 1526 bei Mohács im südlichen Ungarn. Dennoch ist die Erinnerung daran heute nur in wenigen Ländern präsent. 500 Jahre nach dieser Zeitenwende wollen wir mit einer kleinen deutsch-englischen Wanderausstellung dieses Ereignis ins Bewusstsein rufen. Auf fünf Tafeln zeigen wir auf, wie eng vernetzt die Länder Mitteleuropas zu Beginn der Frühen Neuzeit waren und welche Folgen die vernichtende Niederlage für Ungarn-Kroatien, für Böhmen, Mähren und Schlesien, schließlich für Österreich und die entstehende Donaumonarchie hatte. Und dass viele Prägungen dieser Entwicklung bis in die Gegenwart nachwirken.Dr. Harald Roth vom Deutschen Kulturforum östliches Europa führt am Samstag, denum 9.30 Uhr in die Ausstellung ein. Ein Gespräch zur Ausstellung mit Harald Roth und Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär im Departement für Interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens, folgt am selben Tag um 15.00 Uhr.Vomwird die Ausstellung im Rahmen der Jahrestagung der Stiftung Kulturwerk Schlesien „1526: Der Beginn des habsburgischen Schlesien“ im Exerzitienhaus Himmelspforten, Mainaustraße 42, in Würzburg zu sehen sein.

Schlagwörter: Heimattag 2026, Ausstellung, Geschichte

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