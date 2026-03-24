



24. März 2026

Filmvorführung in München: „Mai departe“ am 26. März

Im Rahmen des Festivals des frankophonen Films lädt das Generalkonsulat von Rumänien in München zur Vorführung des rumänischen Films „Mai departe“, Regie: Tedy Necula, für Donnerstag, den 26. März, 18.00 Uhr, ins Theatiner Filmtheater, Theatinerstraße 32, in München, ein.

Im Anschluss findet ein Empfang statt. Der Eintrittspreis beträgt elf Euro für die vorderen und zwölf Euro für die hinteren Plätze im Saal. Tickets können online unter https://theatiner-film.de/preise oder direkt an der Kinokasse erworben werden. Der Film wird in rumänischer Sprache mit englischen Untertiteln gezeigt.

Schlagwörter: Film, Kino, München, Festival

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