



20. Februar 2026

Ioan Tomas SISYPHOS-Inszenierung in München

Der siebenbürgische Theaterregisseur Ioan C. Toma inszeniert im März in den Staatlichen Antikensammlungen in München ICH, SISYPHOS – INTRIGEN, LUST & LEID mit literarischen Bezügen zu Homer über Trevelyan bis Camus. Uraufführung ist am 12. März.

Konstantin Moreth als Sisyphos. Foto: Bonnie Tillemann Doch nun, in den Antikensammlungen München, wird Konstantin Moreth als Sisyphos, assistiert von Bonnie Tillemann, einen Einblick in Szenen seines bewegten, lustvollen Lebens bieten, und exklusiv, ohne sich zu schonen, auch in Szenen seiner Ehe. Nach seiner „Verteidigungsrede“, mit Belegen aus drei Jahrtausenden, kann das Publikum selbst entscheiden, ob seine Strafe berechtigt ist. Gerne steht Sisyphos nach der Vorstellung, bei einem Glas Wein, für alle Fragen zur Verfügung.



Für Buch und Regie zeichnet der 1953 in Kronstadt geborene Theatermacher Ioan C. Toma verantwortlich, für Ausstattung die aus Schäßburg stammende Kostümbildnerin Bonnie Tillemann. Eine Produktion der Moreth Company. Aufführungstermine in den Antikensammlungen München am Königsplatz 1 in München: 12. bis 29. März, Donnerstag bis Sonntag, 19.30 Uhr; Dauer ca. 70 Minuten, maximal 60 Zuschauer; Reservierung unter Telefon: (01 79) 5 19 43 33 (täglich ab 11.00 Uhr); Online-Ticketing unter: Die Griechen deuteten den Namen Sisyphos als die Steigerungsform von sophos, klug; Homer nennt ihn sogar den klügsten unter den Menschen. Ja, Sisyphos war ein Mensch, er liebte das Leben und legte sich mit den Göttern an. Man erzählt sich, dass es ihm gelang, den Tod, als der ihn holen wollte, mit Wein zu bewirten und zu fesseln. Damit machte er dem Sterben ein Ende, bis Ares, der Gott des Krieges, den Tod befreite und ihm Sisyphos auslieferte. Doch dieser überlistete den Tod ein zweites Mal, indem er sowohl seine Frau Merope als auch Persephone, die Göttin der Unterwelt, austrickste. Er brachte es fertig, zur Erde zurückzukehren. Er soll sehr alt geworden sein. Später musste er, zur Strafe für seinen Menschenverstand, einen Stein bergauf rollen, immer wieder … und immer wieder wird vom Stein, von der Qual gesprochen.Doch nun, in den Antikensammlungen München, wird Konstantin Moreth als Sisyphos, assistiert von Bonnie Tillemann, einen Einblick in Szenen seines bewegten, lustvollen Lebens bieten, und exklusiv, ohne sich zu schonen, auch in Szenen seiner Ehe. Nach seiner „Verteidigungsrede“, mit Belegen aus drei Jahrtausenden, kann das Publikum selbst entscheiden, ob seine Strafe berechtigt ist. Gerne steht Sisyphos nach der Vorstellung, bei einem Glas Wein, für alle Fragen zur Verfügung.Für Buch und Regie zeichnet der 1953 in Kronstadt geborene Theatermacher Ioan C. Toma verantwortlich, für Ausstattung die aus Schäßburg stammende Kostümbildnerin Bonnie Tillemann. Eine Produktion der Moreth Company. Aufführungstermine in den Antikensammlungen München am Königsplatz 1 in München:, Donnerstag bis Sonntag, 19.30 Uhr; Dauer ca. 70 Minuten, maximal 60 Zuschauer; Reservierung unter Telefon: (01 79) 5 19 43 33 (täglich ab 11.00 Uhr); Online-Ticketing unter: www.morethcompany.de ; Preis: 29 Euro, Studierende 19 Euro (Getränk inbegriffen); Einlass ab 19.00 Uhr, keine Kartenzahlung möglich.

Schlagwörter: Toma, Theater, München

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.