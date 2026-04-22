



22. April 2026

Teile der Fotosammlung Peter Jacobi nun auch im Netz

Zur Finissage der kleinen, aber feinen Kabinettausstellung „Bilderwelten // Weltenbilder“ mit Aufnahmen aus der Fotosammlung Peter Jacobi stellte Dr. Ingrid Schiel, Geschäftsführerin des Siebenbürgen-Instituts, am 15. März dessen Sammlung mit Rumänien- und Siebenbürgenbezug vor (bekanntlich hatte dieser sie 2024 dem Institut geschenkt).

Peter Jacobi und Dr. Ingrid Schiel bei der Finissage der Ausstellung „Bilderwelten // Weltenbilder“ im Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim/N. Foto: Konrad Klein Von den rund 10.000 Bilddokumenten (größtenteils Fotografien) umfassen rund 4.000 Rumänien und Siebenbürgen, die mit einer Projektmaßnahme des Innenministeriums Baden-Württemberg archiviert, erfasst und digitalisiert wurden. Darunter sind Konvolute bekannter Fotografinnen und Fotografen beziehungsweise Fotostudios aus Rumänien und Siebenbürgen, zum Beispiel Julietta, Mándy, Korn, Glob, Jerome, Bömches, Muschalek, Herter, Polder, Szábo, Keintzel, Fischer und Adler. Besonderheiten sind beispielsweise ein internationales Pressearchiv einer rumänischen Zeitung aus der Zwischenkriegszeit und eine Sammlung zur Stadt Caracal, von wo das Konvolut eines längst verstorbenen Lehrers und Fotosammlers stammt, das Jacobi in seiner „Sammlerphase“ in Bukarest erworben hatte.



Am Ende ergriff Jacobi selbst das Wort und dankte dem Publikum für das Interesse an seinem Herzensprojekt. Interessierte können den Siebenbürgen- und Rumänien-Fundus auf der Homepage Von den rund 10.000 Bilddokumenten (größtenteils Fotografien) umfassen rund 4.000 Rumänien und Siebenbürgen, die mit einer Projektmaßnahme des Innenministeriums Baden-Württemberg archiviert, erfasst und digitalisiert wurden. Darunter sind Konvolute bekannter Fotografinnen und Fotografen beziehungsweise Fotostudios aus Rumänien und Siebenbürgen, zum Beispiel Julietta, Mándy, Korn, Glob, Jerome, Bömches, Muschalek, Herter, Polder, Szábo, Keintzel, Fischer und Adler. Besonderheiten sind beispielsweise ein internationales Pressearchiv einer rumänischen Zeitung aus der Zwischenkriegszeit und eine Sammlung zur Stadt Caracal, von wo das Konvolut eines längst verstorbenen Lehrers und Fotosammlers stammt, das Jacobi in seiner „Sammlerphase“ in Bukarest erworben hatte.Am Ende ergriff Jacobi selbst das Wort und dankte dem Publikum für das Interesse an seinem Herzensprojekt. Interessierte können den Siebenbürgen- und Rumänien-Fundus auf der Homepage https://bildarchiv.siebenbuergen-institut.de/produkt-kategorie/jacobi/ besuchen und nach Orten, Motiven usw. suchen.

Schlagwörter: Peter Jacobi, Siebenbürgisches Museum, Fotografie, Ausstellung

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