



3. August 2026

Ausschreibung: Peter Jacobi Stipendium 2027

15. Oktober 2026 unter vom 1. März 2027 bis 28. Februar 2028 läuft, gehören außerdem eine öffentliche Abschlusspräsentation sowie ein Lehrauftrag an der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Pforzheim. Für das Jahr 2027/2028 schreibt die Peter Jacobi Stiftung für Kunst & Design ein Stipendium mit dem Schwerpunkt „Design und Inklusion“ aus. Designerinnen und Designer können sich bis zumunter https://peter-jacobi-stiftung.de/#ausschreibung für die mit 30 000 Euro dotierte Förderung bewerben. Zum Stipendium, dasläuft, gehören außerdem eine öffentliche Abschlusspräsentation sowie ein Lehrauftrag an der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Pforzheim.

Die Ausschreibung wendet sich an Designer und Designerinnen mit mehrjähriger Berufserfahrung und einem eigenständigen gestalterischen Profil. Entscheidend für die Vergabe sind die Qualität des Portfolios sowie die konzeptionelle und gestalterische Überzeugungskraft des eingereichten Projektvorschlags. Voraussetzung ist ein Wohn- oder Arbeitssitz in Deutschland oder Rumänien.



Der diesjährige Schwerpunkt rückt die gesellschaftliche und politische Dimension von Gestaltung in den Fokus. Gesucht werden Projekte, die der Frage nachgehen, wie Design zu mehr Teilhabe beitragen, gesellschaftliche Normen hinterfragen und neue Perspektiven auf Inklusion eröffnen kann. Die Peter Jacobi Stiftung möchte damit Designer und Designerinnen fördern, die Gestaltung als kulturelle, soziale und gesellschaftlich wirksame Praxis verstehen. Besonders willkommen sind Ansätze, die Design nicht nur als Problemlösung, sondern als kritische, forschende und spekulative Praxis begreifen, die alternative Modelle von Teilhabe entwirft.



Die Peter Jacobi Stiftung vergibt ihr Stipendium im zweijährigen Wechsel an Künstler und Designer. 2027 jährt sich die Vergabe des Stipendiums zum vierten Mal. Der Künstler und ehemalige Professor der heutigen Fakultät für Gestaltung, Peter Jacobi, gründete die Stiftung 2018, um vielversprechende Projekte in Kunst und Design finanziell zu fördern. Das Stipendium wird in Kooperation mit der Stadt Pforzheim und der Hochschule Pforzheim vergeben. Für Peter Jacobi ist diese Zusammenarbeit ein zentraler Bestandteil der Förderung: „Die enge Verbindung zur Hochschule und zur Stadt Pforzheim war mir von Anfang an wichtig. Dieses Stipendium ist mehr als eine finanzielle Förderung – es schafft Vernetzung und Austausch.“



Über die Vergabe des Stipendiums entscheidet eine unabhängige Fachjury aus den Bereichen Design, Kunst, Wissenschaft und Stiftung.

Schlagwörter: Peter Jacobi, Künstler, Stipendium

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