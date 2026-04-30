



30. April 2026

„Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“ 76. Heimattag in Dinkelsbühl: Attraktives Programm, Gemeinschaft und Kulturvielfalt / Bundesinnenminister spricht

Tausende Landsleute strömen zu Pfingsten wieder nach Dinkelsbühl, denn der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland lädt zum 76. Heimattag ein. Das offizielle Programm für das Pfingstwochenende vom 22. bis 25. Mai hat wahrlich viel zu bieten: Ausstellungen, Vorträge, Live-Musik, Trachtenumzug, Kundgebung, Festgottesdienst, Preisverleihungen, Podiumsdiskussion, Fackelzug und Feierstunde an der Gedenkstätte, Tanz, Sport und Spiel.

Motto „Generationen verbinden – Perspektiven schaffen“ steht, sind die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) und das Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen, die beide heuer ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Was Sie am Pfingstwochenende im mittelfränkischen Dinkelsbühl erwartet, dazu hier einige ausgewählte Höhepunkte. Das detaillierte Heimattagsprogramm finden Sie in Kürze Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) ist zusammen mit dem Sozialwerk Mitausrichter des Heimattages 2026. Die Aufnahme wurde beim letztjährigen Festumzug in der Segringer Straße in Dinkelsbühl gemacht. Foto: Laura Micu Bereits seit 1951 ist Dinkelsbühl zu Pfingsten das Zentrum der siebenbürgisch-sächsischen Welt, aber auch eine große Bühne für politische Prominenz. Hochkarätigen Besuch erleben wir insbesondere bei der Kundgebung vor der Schranne am Pfingstsonntag (11.45 Uhr): Bundesminister des Innern Alexander Dobrindt, MdB, hält eine Ansprache, ebenso der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Rainer Lehni.



Bei der Eröffnungsveranstaltung am Samstag (11.00 Uhr) werden neben Dinkelsbühls Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer, auch Dr. Bernd Fabritius, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, zudem Ehrenvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Dr. Petra Loibl, MdL, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, sowie Heiko Hendriks, Beauftragter für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern des Landes Nordrhein-Westfalen, das Wort an das Publikum im Schrannen-Festsaal richten.



Bei den Preisverleihungen am Pfingstsonntag, um 17.00 Uhr, in der St.-Paulskirche, wird der Siebenbürgisch-Sächsische Kulturpreis 2026 an Prof. Dr. Hannah Monyer, Direktorin der klinischen Neurobiologie in Heidelberg, verliehen. Mit der Carl-Wolff-Medaille wird Klaus Waber ausgezeichnet, der Vorsitzende des Hilfsvereins der Siebenbürger Sachsen „Stephan Ludwig Roth“ e.V., Gesellschafter der Siebenbürgerheim-Rimsting gGmbH, die das Siebenbürger ­Alten- und Pflegeheim in Rimsting betreibt. Den Siebenbürgisch-Sächsischen Jugendpreis erhält Astrid Göddert. Ausstellungen, Vorträge, Musik und Film Vielfältige Ausstellungen und Vorträge bereichern das Kulturprogramm. Bereits am Freitag (18.00 Uhr) findet im Haus der Geschichte, wo die Ausstellung „Mythos und Historie. Bilder der Hexenverfolgung. Monotypien von Sieglinde Bottesch“ gezeigt wird, ein Künstlerinnengespräch mit Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim, statt. Freitagabend (20.00 Uhr) wird im Kunstgewölbe, Spitalhof, die Ausstellung „heimgekommen – abstrakt surreale Kunst von Edwin-Andreas Drotleff“ eröffnet.



Am Samstag folgen die Eröffnungen weiterer sehenswerter Ausstellungen: Kirchenburgen – die architektonische Kulturlandschaft Siebenbürgens im Linolschnitt. Bilder von Marlene Linz in der St. Paulskirche (9.15 Uhr), und WEGBEREITERINNEN: STARK – SOZIAL – ENGAGIERT im Konzertsaal, Spitalhof (10.15 Uhr), eine Ausstellung des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen.



Das Heimattagsprogramm enthält diverse hörenswerte Vorträge. So referiert die Kulturpreisträgerin Prof. Dr. Hannah Monyer am Samstagnachmittag im Konzertsaal, Spitalhof (15.00 Uhr) über „Erinnern und Vergessen: Zwei Seiten einer Medaille?



Zu gleicher Stunde findet im Katholischen Pfarrzentrum der Vortrag „Unsere kulturelle Zukunft sichern. Die Stiftung Siebenbürgische Bibliothek stellt sich vor.“ von Nils H. Măzgăreanu und Dr. Harald Roth statt, gefolgt von einem Zwiegespräch zwischen Dr. Harald Roth, Deutsches Kulturforum östliches Europa, und Thomas Şindilariu, Unterstaatssekretär im Departement für Interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens, über die „Zeitenwende Mohács 1526 – als die Sachsen aufeinander losgingen“.



Ebenfalls im Gespräch (Veranstaltungstitel „Sie fragen, wir antworten“) sind am Samstagnachmittag Dr. Bernd Fabritius, Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung, und Bundesvorsitzender Rainer Lehni, auf der sächsischen Bank am Infostand vor dem kath. Münster (14.30 Uhr).



Informativ wird auch der Beitrag „Der Verband kurz erklärt. Interaktiver Vortrag“ der stellvertretenden Bundesvorsitzenden von Heidi Mößner am Pfingtsonntagnachmittag im Konzertsaal, Spitalhof (14.00 Uhr). Konsularische Beratung zur rumänischen Staatsangehörigkeit bieten Iulian Diculescu, Konsul von Rumänien in München, und sein Team am Samstag und Pfingstsonntag im Rathaus an.



Heidi Mößner hält in ihrer Funktion als Vorsitzende des Vereins Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. am Sonntagnachmittag im Konzertsaal, Spitalhof (15.30 Uhr) den Vortrag „Alle unter einem Dach: Das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck stellt sich vor“.



Musikinteressierte erwarten gleich mehrere Highlights: „Hexenszenen. Hexenverfolgungen in Siebenbürgen“ ist der Titel eines Melodrams für Soli, Chor und Ensemble – Text, Musik und Dirigat: Heinz Acker. Die Aufführung findet mit der Siebenbürgischen Kantorei am Samstag in der St. Paulskirche (18.00 Uhr) statt (siehe Artikel auf Seite 5).



Empfohlen sei auch die Veranstaltung „Von Orgel zu Orgel. Musikalische Lesung mit Ilse Maria Reich“ am Pfingstsonntagnachmittag in der St. Paulskirche (15.30 Uhr).



Darüber hinaus locken Filmvorführungen und Themengespräche am Samstagnachmittag in den Konzertsaal, Spitalhof: „Jenseits des Waldes. Kurzfilm von Max Kern“ (16.00 Uhr) und „Daheim. Kurzfilm von Bianca Zylla“ (17.00 Uhr). Backrekord und Premiere Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) setzt mit vielfältigen Beiträgen starke Akzente im Heimattagsprogramm. Das gilt für die Sportturniere und die Veranstaltung „Unser Nachwuchs präsentiert sich“ am frühen Samstagnachmittag im Schrannen-Festsaal ebenso wie für die Darbietungen der Jugendtanzgruppen am Pfingstsonntag (14 Uhr). Das Interaktive Kinder- und Familientheater von und mit Kirstie Handel und Judith Gorgass (für Kinder ab vier Jahren) am Pfingstsonntag um 13.00 Uhr im Konzertsaal im Spitalhof wird viele Kinder begeistern.



Besonderen Unterhaltungswert verspricht die Heimattags-Premiere „Schlag den Lehni!“ mit dem Bundesvorsitzenden Rainer Lehni am Samstagnachmittag (16.00 Uhr) im Großen Schrannensaal (siehe Vorbericht



Augenzeuge eines möglichen Rekordes können Sie am Samstagmittag (13.00 Uhr) neben der Schranne werden, angekündigt ist nämlich nichts Geringeres als der längste Baumstriezel der Welt. Die Projektgruppe Haferland backt für die Dachsanierung auf Schloss Horneck.



Mit über 3000 Trachtenträgern wird beim Festumzug durch die Innenstadt von Dinkelsbühl am Pfingstsonntag (Start: 10.30 Uhr) gerechnet. Zum gemeinschaftlichen Besinnen bewegt uns die Feierstunde an der Gedenkstätte am Pfingstsonntag (22.00 Uhr) mit dem Fackelzug und der Rede von Thomas Şindilariu.



Partystimmung herrscht abends im Festzelt auf dem „Schießwasen“ bei den Live-Auftritten verschiedener Bands, und das schon bei der Willkommensparty am Freitagabend. Bei Tanzfreunden beliebt sind die Tanzveranstaltungen am Samstag- und Sonntagabend im Schrannen-Festsaal.



Die Carl Wolff Gesellschaft (CWG), der Siebenbürgische Wirtschaftsclub in Deutschland, lädt am Samstagnachmittag zu diversen Vorträgen in den Kleinen Schrannensaal.



Die Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben im Diakonischen Werk der EKD e.V. (Hilfskomitee) gestaltet den Pfingstgottesdienst (Predigt: Dr. Dr. h.c. Johann Schneider, Regionalbischof des Bischofssprengels Magdeburg) und das „Geistliche Wort“ vor der Schranne (Dechant Alfred Dahinten).



Zum Ausklang des diesjährigen Heimattages folgt noch ein weiterer spannender Programmpunkt: die Podiumsdiskussion am Pfingstmontag im Schrannen-Festsaal (10.00 Uhr). Unter der Moderation von Renate Bauinger, Superintendentialkuratorin der Evangelischen Kirche A.B. Oberösterreich, diskutieren zum Thema „Mer walle bleïwe, wåt mer sen? Werte und Traditionen über Generationen hinweg“ Matthias Fleps, Marie-Claire Hihn, Prof. Dr. Hannah Monyer, Winfried Ziegler und Gerlinde Zurl-Theil.



Der Preis für das Festabzeichen, das Eintritt zu allen Veranstaltungen (mit Ausnahme der Tanzveranstaltungen am Abend) gewährt, beträgt stabil wie in den Vorjahren 15 Euro. Für die Tanzveranstaltungen am Samstag und Sonntag in der Schranne sind 5 Euro Eintritt zu entrichten, für das Festzelt 7 Euro. Zu diesem attraktiven und vielfältigen Heimattagsprogramm, zu Austausch und geselligem Beisammensein laden die Veranstalter herzlich ein. Bis bald in Dinkelsbühl! Der Heimattag ist traditionell ein Fest der Begegnung aller Generationen im Bewusstsein ihrer gemeinsamen siebenbürgisch-sächsischen Herkunft. Mitausrichter des von unserem Verband organisierten Pfingsttreffens, das 2026 unter demsteht, sind die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) und das Sozialwerk der Siebenbürger Sachsen, die beide heuer ihr 40-jähriges Bestehen feiern. Was Sie am Pfingstwochenende im mittelfränkischen Dinkelsbühl erwartet, dazu hier einige ausgewählte Höhepunkte. Das detaillierte Heimattagsprogramm finden Sie in Kürze hier Bereits seit 1951 ist Dinkelsbühl zu Pfingsten das Zentrum der siebenbürgisch-sächsischen Welt, aber auch eine große Bühne für. Hochkarätigen Besuch erleben wir insbesondere bei deram Pfingstsonntag (11.45 Uhr):hält eine Ansprache, ebenso der Bundesvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland,Bei deram Samstag (11.00 Uhr) werden neben Dinkelsbühls Oberbürgermeister, auch, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, zudem Ehrenvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland,, Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Aussiedler und Vertriebene, sowie, Beauftragter für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussiedlern des Landes Nordrhein-Westfalen, das Wort an das Publikum im Schrannen-Festsaal richten.Bei denam Pfingstsonntag, um 17.00 Uhr, in der St.-Paulskirche, wird deran, Direktorin der klinischen Neurobiologie in Heidelberg, verliehen. Mit derwirdausgezeichnet, der Vorsitzende des Hilfsvereins der Siebenbürger Sachsen „Stephan Ludwig Roth“ e.V., Gesellschafter der Siebenbürgerheim-Rimsting gGmbH, die das Siebenbürger ­Alten- und Pflegeheim in Rimsting betreibt. DenerhältVielfältigebereichern das Kulturprogramm. Bereits am Freitag (18.00 Uhr) findet im Haus der Geschichte, wo die Ausstellunggezeigt wird, ein, Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim, statt. Freitagabend (20.00 Uhr) wird im Kunstgewölbe, Spitalhof, die Ausstellungeröffnet.Am Samstag folgen die Eröffnungen weiterer sehenswerter Ausstellungen:in der St. Paulskirche (9.15 Uhr), undim Konzertsaal, Spitalhof (10.15 Uhr), eine Ausstellung des Sozialwerks der Siebenbürger Sachsen.Das Heimattagsprogramm enthält diverse hörenswerte Vorträge. So referiert die Kulturpreisträgerinam Samstagnachmittag im Konzertsaal, Spitalhof (15.00 Uhr) überZu gleicher Stunde findet im Katholischen Pfarrzentrum der Vortragvonundstatt, gefolgt von einem Zwiegespräch zwischen Dr. Harald Roth, Deutsches Kulturforum östliches Europa, und, Unterstaatssekretär im Departement für Interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens, über dieEbenfalls im Gespräch (Veranstaltungstitel) sind am Samstagnachmittag, Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung, und Bundesvorsitzender, auf der sächsischen Bank am Infostand vor dem kath. Münster (14.30 Uhr).Informativ wird auch der Beitragder stellvertretenden Bundesvorsitzenden vonam Pfingtsonntagnachmittag im Konzertsaal, Spitalhof (14.00 Uhr).bieten, Konsul von Rumänien in München, und sein Team am Samstag und Pfingstsonntag im Rathaus an.hält in ihrer Funktion als Vorsitzende des Vereins Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. am Sonntagnachmittag im Konzertsaal, Spitalhof (15.30 Uhr) den VortragMusikinteressierte erwarten gleich mehrere Highlights:ist der Titel eines Melodrams für Soli, Chor und Ensemble – Text, Musik und Dirigat:. Die Aufführung findet mit deram Samstag in der St. Paulskirche (18.00 Uhr) statt (siehe Artikel auf Seite 5).Empfohlen sei auch die Veranstaltungam Pfingstsonntagnachmittag in der St. Paulskirche (15.30 Uhr).Darüber hinaus lockenam Samstagnachmittag in den Konzertsaal, Spitalhof:(16.00 Uhr) und(17.00 Uhr).Die(SJD) setzt mit vielfältigen Beiträgen starke Akzente im Heimattagsprogramm. Das gilt für die Sportturniere und die Veranstaltungam frühen Samstagnachmittag im Schrannen-Festsaal ebenso wie für die Darbietungen der Jugendtanzgruppen am Pfingstsonntag (14 Uhr). Dasvon und mitund(für Kinder ab vier Jahren) am Pfingstsonntag um 13.00 Uhr im Konzertsaal im Spitalhof wird viele Kinder begeistern.Besonderen Unterhaltungswert verspricht die Heimattags-Premieremit dem Bundesvorsitzendenam Samstagnachmittag (16.00 Uhr) im Großen Schrannensaal (siehe Vorbericht Premiere am Heimattag: Schlag den Lehni! ).Augenzeuge eines möglichen Rekordes können Sie am Samstagmittag (13.00 Uhr) neben der Schranne werden, angekündigt ist nämlich nichts Geringeres als. Diebackt für die Dachsanierung auf Schloss Horneck.Mit über 3000 Trachtenträgern wird beimdurch die Innenstadt von Dinkelsbühl am Pfingstsonntag (Start: 10.30 Uhr) gerechnet. Zum gemeinschaftlichen Besinnen bewegt uns dieam Pfingstsonntag (22.00 Uhr) mit dem Fackelzug und der Rede vonPartystimmung herrscht abends im Festzelt auf dem „Schießwasen“ bei den, und das schon bei der Willkommensparty am Freitagabend. Bei Tanzfreunden beliebt sind dieam Samstag- und Sonntagabend im Schrannen-Festsaal.Die(CWG), der Siebenbürgische Wirtschaftsclub in Deutschland, lädt am Samstagnachmittag zu diversen Vorträgen in den Kleinen Schrannensaal.Die(Hilfskomitee) gestaltet den Pfingstgottesdienst (Predigt:, Regionalbischof des Bischofssprengels Magdeburg) und das „Geistliche Wort“ vor der Schranne ().Zum Ausklang des diesjährigen Heimattages folgt noch ein weiterer spannender Programmpunkt: dieam Pfingstmontag im Schrannen-Festsaal (10.00 Uhr). Unter der Moderation von, Superintendentialkuratorin der Evangelischen Kirche A.B. Oberösterreich, diskutieren zum Thema „Mer walle bleïwe, wåt mer sen? Werte und Traditionen über Generationen hinweg“Der Preis für das, das Eintritt zu allen Veranstaltungen (mit Ausnahme der Tanzveranstaltungen am Abend) gewährt, beträgt stabil wie in den Vorjahren 15 Euro. Für die Tanzveranstaltungen am Samstag und Sonntag in der Schranne sind 5 Euro Eintritt zu entrichten, für das Festzelt 7 Euro. Zu diesem attraktiven und vielfältigen Heimattagsprogramm, zu Austausch und geselligem Beisammensein laden die Veranstalter herzlich ein. Bis bald in Dinkelsbühl! Christian Schoger

Schlagwörter: Heimattag 2026, Dinkelsbühl, Programm, Kultur, Dobrindt

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