



20. Mai 2026

Kindergartenkinder restaurieren alte Parkbänke von Schloss Horneck

Bei einem Spaziergang zum Wichtelpfad entdeckten die Kinder des Gundelsheimer Kindergartens die in die Jahre gekommenen Parkbänke von Schloss Horneck. Verwundert fragten sie ihre Erzieherinnen, warum man auf diesen Bänken nicht mehr sitzen könne. Die Leiterin der KiTa Theresienstraße, Maria Menstell-Göbel, griff diese Frage auf – und so entstand eine großartige Idee.

Eine restaurierte Bank vor der Grabplatte Wernher von Horneck (rechts), dem ältesten datierbaren Objekt von Burg Horneck. Gemeinsam wurde geplant, wie die alten Bänke restauriert und wieder nutzbar gemacht werden könnten. Schnell war klar: Die Kinder wollten selbst mithelfen. Unterstützt wurde das Projekt von ortsansässigen Betrieben, die sich bereitwillig an der Umsetzung beteiligten.



Da eine Restaurierung vor Ort nicht möglich war, wurden die schweren Bänke mit einem Kran abtransportiert und auf dem Gelände des Kindergartens wieder aufgestellt. Dort machten sich die kleinen Helfer mit großer Begeisterung und tatkräftiger Unterstützung der Erwachsenen ans Werk: Die Bänke wurden abgeschliffen, ausgebessert und neu gestrichen. Einige Holzlatten mussten sogar vollständig ersetzt werden. Ein besonderer Dank gilt Maria Menstell-Göbel, die die anfallenden Kosten übernahm. Einweihung der restaurierten Bänke: Die kleinen Helfer freuen sich am Erfolg ihres Einsatzes. Fotos: Arno Drotleff Natürlich geschah alles kindgerecht und mit viel Freude. Dabei lernten die Kinder nicht nur verschiedene handwerkliche Tätigkeiten kennen, sondern auch, wie wichtig es ist, Verantwortung für die Umwelt und gemeinschaftlich genutzte Orte zu übernehmen.



Ein Schild an der neu lackierten Bank erinnert an die Restaurierung. Mit dem Erwachen des Frühlings wurden die Bänke an ihren ursprünglichen Platz zurückgebracht und in einer kleinen Einweihungsfeier ihrer Bestimmung übergeben. Als Dank für ihren engagierten Einsatz erhielten die Kinder Ausmalbilder von Schloss Horneck sowie Buntstifte – eine schöne Erinnerung an diesen besonderen Tag. Nun laden die frisch restaurierten Bänke wieder zum Verweilen ein. Alle Beteiligten zeigten sich begeistert vom Engagement der kleinen Helfer. Die Aktion verdeutlicht eindrucksvoll, dass bereits die Jüngsten einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft leisten können. Das Restaurierungsprojekt war für alle Beteiligten ein voller Erfolg. Gemeinsam wurde geplant, wie die alten Bänke restauriert und wieder nutzbar gemacht werden könnten. Schnell war klar: Die Kinder wollten selbst mithelfen. Unterstützt wurde das Projekt von ortsansässigen Betrieben, die sich bereitwillig an der Umsetzung beteiligten.Da eine Restaurierung vor Ort nicht möglich war, wurden die schweren Bänke mit einem Kran abtransportiert und auf dem Gelände des Kindergartens wieder aufgestellt. Dort machten sich die kleinen Helfer mit großer Begeisterung und tatkräftiger Unterstützung der Erwachsenen ans Werk: Die Bänke wurden abgeschliffen, ausgebessert und neu gestrichen. Einige Holzlatten mussten sogar vollständig ersetzt werden. Ein besonderer Dank gilt Maria Menstell-Göbel, die die anfallenden Kosten übernahm.Natürlich geschah alles kindgerecht und mit viel Freude. Dabei lernten die Kinder nicht nur verschiedene handwerkliche Tätigkeiten kennen, sondern auch, wie wichtig es ist, Verantwortung für die Umwelt und gemeinschaftlich genutzte Orte zu übernehmen.Mit dem Erwachen des Frühlings wurden die Bänke an ihren ursprünglichen Platz zurückgebracht und in einer kleinen Einweihungsfeier ihrer Bestimmung übergeben. Als Dank für ihren engagierten Einsatz erhielten die Kinder Ausmalbilder von Schloss Horneck sowie Buntstifte – eine schöne Erinnerung an diesen besonderen Tag. Nun laden die frisch restaurierten Bänke wieder zum Verweilen ein. Alle Beteiligten zeigten sich begeistert vom Engagement der kleinen Helfer. Die Aktion verdeutlicht eindrucksvoll, dass bereits die Jüngsten einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft leisten können. Das Restaurierungsprojekt war für alle Beteiligten ein voller Erfolg. Karin Rottmann

Schlagwörter: Schloss Horneck, Gundelshei, Aktion, Kinder

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