



5. August 2026

Autorin Nadine Schneider spricht in Nürnberg über „Das gute Leben“

Fünfzehn angemeldete Teilnehmer versammelten sich am Freitag, den 17. Juli, in der Stadtbibliothek Nürnberg, um mit der geladenen Autorin Nadine Schneider über ihren neuen Roman „Das gute Leben“ zu sprechen.





Die Autorin Nadine Schneider beim „text.talk“ über ihren neuen Roman „Das gute Leben“. Foto: Malwine Markel Simona Gogeißl ergriff das Wort und stellte gleich am Anfang die Frage, mit welchem Gefühl man den Roman beendet hätte. Eine rege Unterhaltung begann. Den einen Teilnehmer erinnert der Roman an die Biografie eines Nürnbergers; die Sprachlosigkeit in jeder Generation, wo aber auch Liebe durchblickt; Heimatgefühl und das Gefühl eines Neuanfangs; eine melancholische Stimmung, aber auch Aufbruchstimmung liegt dem Roman inne. Die Autorin hat während des Gesprächs zwei Kapitel gelesen, die sie bei der Vorstellung des Romans, im Rahmen eine Lesung, nicht vorlesen kann. Passend zu diesem Gespräch waren die beiden Kapitel von Christines Geburt, und als Anni Grete Schickedanz kennenlernt. Dazu zeigte die Autorin verschiedene Fotos von der Firma Quelle, die sie als Recherche benutzt hat, mit der Bitte, diese Fotos nicht mit dem Handy abzufotografieren. Dann plauderte Schneider aus dem Nähkästchen unter anderem auch über das Cover und den Titel des Romans.



Überrascht ist die Autorin, weil ihr Arbeitstitel auch der Titel des Romans geworden ist. Denn normalerweise schlägt der Verlag einen anderen Titel vor.



Zweieinhalb Stunden sind wie im Nu vergangen. Ganz ohne Pause. Natürlich signierte die Autorin im Anschluss die mitgebrachten Bücher. Vorausgesetzt, jeder der Teilnehmer hat den Roman gelesen. Simona Gogeißl, eine der Organisatorinnen der „texttage nürnberg“, führte zweieinhalb Stunden durch das Programm „text.talk“, das im Rahmen der „texttage nürnberg“ stattfand. Mit zwei Herren in der Runde waren die Damen in der Überzahl. Passend zum Inhalt des Romans. Denn da kommen die Herren auch nur am Rande vor.Simona Gogeißl ergriff das Wort und stellte gleich am Anfang die Frage, mit welchem Gefühl man den Roman beendet hätte. Eine rege Unterhaltung begann. Den einen Teilnehmer erinnert der Roman an die Biografie eines Nürnbergers; die Sprachlosigkeit in jeder Generation, wo aber auch Liebe durchblickt; Heimatgefühl und das Gefühl eines Neuanfangs; eine melancholische Stimmung, aber auch Aufbruchstimmung liegt dem Roman inne. Die Autorin hat während des Gesprächs zwei Kapitel gelesen, die sie bei der Vorstellung des Romans, im Rahmen eine Lesung, nicht vorlesen kann. Passend zu diesem Gespräch waren die beiden Kapitel von Christines Geburt, und als Anni Grete Schickedanz kennenlernt. Dazu zeigte die Autorin verschiedene Fotos von der Firma Quelle, die sie als Recherche benutzt hat, mit der Bitte, diese Fotos nicht mit dem Handy abzufotografieren. Dann plauderte Schneider aus dem Nähkästchen unter anderem auch über das Cover und den Titel des Romans.Überrascht ist die Autorin, weil ihr Arbeitstitel auch der Titel des Romans geworden ist. Denn normalerweise schlägt der Verlag einen anderen Titel vor.Zweieinhalb Stunden sind wie im Nu vergangen. Ganz ohne Pause. Natürlich signierte die Autorin im Anschluss die mitgebrachten Bücher. Malwine Markel

Schlagwörter: Schneider, Autorin, Lesung, Nürnberg

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