Malwine Markel liest in Nürnberg

Ankündigung zweier Lesungen der siebenbürgischen Autorin Malwine Markel

Malwine Markel

Im Juli und August ein sommerliches Highlight für alle Literaturfans: die Parklesungen am Dutzendteich! Der @autorenverbandfranken und @die_wortkuenstler laden zu insgesamt sechs Open-Air-Lesungen ein. Am Mittwoch, den, lesen der Nürnberger Mundartautor Friedrich Ach und die Schwabacher Lyrikerin und siebenbürgische Mundartautorin Malwine Markel. Das Thema lautet: „Fränggisches und Anderweitiges“. Der Autor Friedrich Ach liest in fränkischer Mundart und Malwine Markel in siebenbürgischer Mundart. Sie wird ihre Mundarttexte selber übersetzen und vorlesen. Die Lesung dauert von 17.00-18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht. Gelesen wird am Uferweg, etwa 100 Meter vom Bootssteg entfernt.Bei Regen zieht die Veranstaltung ins Gutmann am Dutzendteich um. Weitere Infos und Anmeldung bei Manfred Seifert, Telefon: (09 11) 9 40 19 33. Anfahrt mit dem Auto: Bayernstraße 150, 90478 Nürnberg (in unmittelbarer Nähe zum Bootssteg), kostenpflichtige Parkplätze stehen am nahen Volksfestplatz oder an der Meistersingerhalle zur Verfügung. Von dort sind es ca. 100 Meter zu Fuß zum Uferweg. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln: S-Bahn Linie S2 (Haltestelle Nürnberg-Dutzendteich), ca. zehn Minuten Fußweg. Mit dem Bus: Linie 55 oder 65 bis Dutzendteich.Seit Anfang 2026 organisiert die Nürnberger Autorin Christa Bellanova eine Lesereihe im Gebersdorfer Bürgertreff. Es ist eine Lesereihe des „Autoren Verband Franken“. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, eine Doppellesung zu machen, mit Pause, Gespräch mit den Autoren und Bücherverkauf. Amlesen die beiden Autorinnen der Autorengruppe „die wortkünstler“ und „AVF“, Ingrid Sondershausen und Malwine Markel, etwa zwei Stunden zum Thema „Starke Frauen“. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Für die Anfahrt stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln RE, S-Bahn 2, U2, U3, Bus 67 und Bus 69. Mit dem Auto über A6, A73, Südwesttangente oder B2. Adresse: Bürgertreff Gebersdorf, Neumühlweg 2, 90449 Nürnberg.