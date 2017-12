Kommentare zum Artikel

1 • Doris Hutter schrieb am 21.12.2017, 19:16 Uhr:

Eine echt schöne und aufbauende Weihnachtsgeschichte!

Dank an die aufmerksame Autorin!



Der Weihnachtsengel Georg Mick scheint den Spruch zu leben: "Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!"



Herr Mick, ich habe Sie auf Schloss Horneck auch schon als Helfer in einer kleinen Notsituation erlebt, dabei wiesen Sie mich auch gleich auf den Film, der über das Schloss läuft, hin.

Das ist ein Hausmeister, der sich sogar für die Kultur verantwortlich fühlt! Alle Achtung!



Weiterhin viel Kraft und Spaß an der Arbeit, Georg Mick! Und schöne Feiertage dazwischen!