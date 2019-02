Herr Bruss, Sie haben den Nagel auf den Kopf getroffen.Sie sind mir mit der Beantwortung der Frage des Herrn "Äschilos"zuvorgekommen.Ist dieser berechtigt, überhaupt so eine Frage zu stellen? Wohl nicht, denn die Auflösung einer Bibliothek ist wohl ganz allein Sache des Besitzers, der niemand Rechenschaft schuldig ist. Mein Mann und ich, Jahrgang 1946 und 1947,haben diese gewaltige Aufgabe noch vor uns. Während 41 und 35 Jahren im Schuldienst haben sich zwei Zimmer mit Regalen bis an die Decke gefüllt: Bücher ohne Ende aller möglichen Fachrichtung!Ich denke mit "Schrecken" an die Auflösung unserer "Bibliotheken". Herr Dr. Kroner wird sich sicherlich auch mit Wehmut von seinen Büchern trennen, welche ihn ein Leben lang begleitet haben.Mit 84 Jahren darf man sich ohne Frage von seinem Besitz jedweder Art trennen? Herr Äschilos, besitzen Sie auch Bücher?

4 • Äschilos schrieb am 05.02.2019, 17:16 Uhr:

Lieber Herr Simivali, bei mir stapeln sich die Bücher in den Regalen und über den Regalen bis zu den Zimmerdecken. Bei meinen Unterrichtsfächern Deutsch, Religion, Philosophie und Psychologie hat sich notgedrungen so einiges angesammelt. Zudem habe ich noch etliches von meinen Eltern geerbt.(Sie waren beide ebenfalls sehr bibliophil).

Allerdings werde ich es so wie sie machen, alles stehen lassen und die Kinder sollen dann sortieren , was sie brauchen und was sie der blauen Tonne überlassen.

Weshalb sollte ich mit der "Wehmut" vor meinem Ableben beginnen? Ich bin doch kein Masochsit!