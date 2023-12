1 • Katzken schrieb am 25.12.2023, 15:12 Uhr:

Sehr schön geschildert! Vergessen sollten wir aber nicht, dass Weihnachten, Ostern und Pfingsten keine gesetzliche Feiertage waren, sondern ganz normale Arbeitstage! Das war sehr schwer, ganz speziell für Pebdler.Mein Vater arbeitete auf der Staatsfarm, oft schaffte er es nur ganz knapp in den Gottesdienst zu kommen, um uns Kinder beim Kinderorigramm umzu bewundern.Alle schreiben von der schönen Beschereung...dich woher nehmen und nicht stehlen.Ab 1980 gab es Rationen Zucker, Mehl, keinen Grieß, wenig Eier, weil man sie selbst dringend brauchte.Bitte berichtet, bei aller Nostalgie und Wehmut auch die Wahrheit über diese schweren Zeuten.Wir hatten keine Verwadten in Deutschland, welche uns hätten unterstützen können....für uns war es brutal hart.Ich trauere der Zeit in Siebenbürgen überhaupt nicht nach! Bin sehr dankbar hier in Deutschland leben zu dürfen und all das Gejammer von" der guten Zeit in Siebenbürgen " macht mich oft wütend.Bleibt bei der Wahrheit ihr Siebenbürgen haben wie drüben!