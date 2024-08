1 • ingenius mobile schrieb am 30.07.2024, 13:45 Uhr (um 13:55 Uhr geändert):

Ich bin gespannt, wie Kinder die heute in Siebenbürgen aufwachsen, in der Schule auch die deutsche Sprache lernen, sich an dieses Thema:



"diplomă privilegială,

un document medieval cunoscut și ca „privilegiul andrean” "

heran trauen,

bzw. aus heutiger Sicht herangeführt werden.



Ich wünschte mir, dass dieses 800 Jahre Jubiläum aus Sicht dieser Kinder erklärt und gestaltet wird.

Die Geschichte Siebenbürgens (der Siebenbürger Sachsen) geht in Siebenbürgen weiter - mit oder ohne die Siebenbürger Sachsen!

Wenn es darum geht, die Geschichte zu verstehen,

den Bezug zur Gegenwart herzustellen und

Perspektiven für die Zukunft aufzuzeigen,

würde ich persönlich ein Drittel des "Goldenen Freibrief Festaktes" der Vergangenheit widmen,

in einem weiteren Drittel würde ich mich mit den Folgen für die aktuelle Situation bis in die Gegenwart(mit Stationen vom ersten Weltkrieg bis zur Wende '89 und bis heute 2024)

widmen (wir scheinen aktuell ein weiteres Mal nichts aus der eigenen Geschichte (Sächsischen / Deutschen) gelernt zu haben.)

und vor allem würde ich ein Drittel der Zeit beim Thema Goldener Freibrief, mich thematisch mit den Auswirkungen auf die Zukunft (der Siebenbürger Sachsen) konzentrieren.

Ich gebe zu, es ist einfacher über die Vergangenheit zu referieren als sich über die Zukunft den Kopf zu zerbrechen!



Aber gestalten, wollen doch NOCH viele, vor allem junge Leute die Zukunft und

wo ist ein besserer Ort und eine bessere Gelegenheit,



als beim Jubiläum des ... wie heißt es auf rumänisch ... 800 de ani "privilegiu adrean"?