1 • gelixy schrieb am 18.11.2024, 11:18 Uhr:

Leider ist in dem Bericht nicht alles stimmig, z. B. dass Iris Wolff erst nach dem Erscheinen des Romans "Lichtungen" erfahren haben soll, dass es des Fluss Iza wirklich gibt. Welch ein Zufall, dass der Fluss sogar in der Maramuresch fließt, wo der Teil der Handlung spielt 😉

Dabei berichtete Iris Wolff, dass sie in der Maramuresch zu Recherchen zu ihrem Roman gewesen sei und den Fluss Iza gesehen und bewusst benannt habe.