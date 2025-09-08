2 • Nimrod schrieb am 10.09.2025, 14:45 Uhr:

Der Bericht von Frau Kappelmann ist sehr interessant zu lesen. Dabei fiel mir aber der mehrfach enthaltene Verweis auf Ancestry auf. In diesem Zusammenhang würde mich hier interessieren, ob auch andere Leser der SbZ oder der Forenbeiträge solche guten Erfahrungen bei der Ahnenforschung gemacht haben. Ancestry ist ein Unternehmen, das seinen Hauptsitz im Staat Utah in den USA hat und eine deutsche Niederlassung in Grafing bei München. Da wir ja in der Landsmannschaft auch Mitglieder haben, die sich ehrenamtlich im Verein für Genealogie der Siebenbürger Sachsen e. V. (VGSS) zusammengeschlossen haben, auch eine „Genealogie-Datenbank“ unterhalten und ihre Arbeit bezüglich der Ahnenforschung auch ständig, u.a. auch durch Seminare in Bad Kissingen erweitern und pflegen, wäre ein kompetenter Kommentar von dieser Seite zu dieser Möglichkeit der Ahnenforschung (Ancestry) für unsere siebenbürgischen Landsleute sehr wertvoll und aufschlußreich.