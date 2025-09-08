Kommentare zum Artikel
Abenteuer Ahnenforschung: Eine Reise mit vielen Überraschungen und offenem Ende
Die Weihnachtskarte war doppellagig, glitzernd und die obere Schicht bestand aus knisterndem durchsichtigem Kunststoff. Das Hintergrundbild war zauberhaft und kitschig zugleich. Ich hatte sie eben aus dem Briefkasten geholt. Sie kam von meiner Schwester, die vor einigen Jahren in die USA ausgewandert ist, aus Chicago. Innerhalb von Sekunden wurde ich in meine Kindheit in Mediasch zurückversetzt. Damals kamen ähnliche Karten aus Anaheim in Kalifornien. Die Tante meiner Mutter – oder war es ihre Cousine? – schickte uns aus den USA solche und ähnliche Grüße. Mit einem Mal erwachte mein Interesse an diesen entfernten Verwandten. Ich erinnerte mich an einige Namen. Aber wer waren sie wirklich? Und wie war ihr Leben verlaufen? Und so tauchte ich ab in die Ahnenforschung. mehr...
1 • H.Roth schrieb am 10.09.2025, 10:22 Uhr:Ähnliche Schritte habe ich auch gemacht, so sind wir uns auch näher gekommen.
2 • Nimrod schrieb am 10.09.2025, 14:45 Uhr:Der Bericht von Frau Kappelmann ist sehr interessant zu lesen. Dabei fiel mir aber der mehrfach enthaltene Verweis auf Ancestry auf. In diesem Zusammenhang würde mich hier interessieren, ob auch andere Leser der SbZ oder der Forenbeiträge solche guten Erfahrungen bei der Ahnenforschung gemacht haben. Ancestry ist ein Unternehmen, das seinen Hauptsitz im Staat Utah in den USA hat und eine deutsche Niederlassung in Grafing bei München. Da wir ja in der Landsmannschaft auch Mitglieder haben, die sich ehrenamtlich im Verein für Genealogie der Siebenbürger Sachsen e. V. (VGSS) zusammengeschlossen haben, auch eine „Genealogie-Datenbank“ unterhalten und ihre Arbeit bezüglich der Ahnenforschung auch ständig, u.a. auch durch Seminare in Bad Kissingen erweitern und pflegen, wäre ein kompetenter Kommentar von dieser Seite zu dieser Möglichkeit der Ahnenforschung (Ancestry) für unsere siebenbürgischen Landsleute sehr wertvoll und aufschlußreich.
