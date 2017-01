Österreich: Bundestanzwochenende 2016 in Gmunden

Es ist bereits Tradition, dass sich die Bundestanzgruppe der Siebenbürger Sachsen in Österreich unter der Leitung von Kons. Manfred Schuller einmal jährlich zu einem gemeinsamen Wochenende in Gmunden trifft. Auch diesmal wurde im November ein Zusammenkommen in der Jugendherberge Gmunden gebührlich wahrgenommen. Diese ist seit kurzem unter neuer Führung. Die Herberge bietet sich für eine Veranstaltung solcher Art bestens an. Nicht nur der Blick auf den Hausberg von Gmunden, den Traunstein, ist überwältigend, sondern auch die Aussicht von der Jugendherberge auf den Traunsee und die umliegende Gebirgswelt ist einzigartig. Dazu kommt noch, dass es in das Zentrum von Gmunden nur ein paar Minuten sind.

Die Bundestanzgruppe der Siebenbürger Sachsen übte fleißig in Gmunden. Foto: Privat

Angereist kamen Freitagsabend zwölf Tanzfreudige aus Wels, Vöcklabruck und Rosenau sowie die Musiker Dr. Uwe Bressler aus Rosenau und Günter Dobrauz aus Traun. Nach dem gemeinsamen Abendessen ging es in den Turnsaal zum Warmtanzen und der Wiederholung von Tänzen aus dem Repertoire der Bundestanzgruppe. Spezialisiert hat sich die Gruppe zuletzt auf Schweizer Tänze, auch die am Samstag neu dazugekommenen Tänze wie der „Seppl“ und der „Gschpässig“ gehören in diese Kategorie.Der Samstagvormittag verlangte allen eine gute Kondition ab, immer wieder und wieder wurde an den Tänzen gefeilt, kurze Pausen eingelegt und neu losgelegt. Das Mittagessen und eine Pause am Nachmittag wurden dann genützt, um zu Kräften zu kommen. Letztlich hat es sich ausgezahlt, so intensiv zu proben. Die Wiederholung am Sonntag lief perfekt, das Bundestanzwochenende hat gezeigt, wie wichtig es ist, sich einmal außerhalb der monatlichen Proben zu treffen, denn das Echo dieses Wochenendes war sehr positiv und mit dem Gedanken, auch nächstes Jahr ein Wochenende mit Tanz und gemütlichem Beisammensein zu veranstalten, ging man Sonntagmittag nach dem Essen auseinander. Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden, an die Tänzerinnen und Tänzer der einzelnen Volkstanzgruppen, an Kons. Manfred Schuller als Veranstalter dieses Wochenendes und jene, die in der Küche, beim Tischdecken, Abräumen und beim Abwasch mitgeholfen und so gesorgt haben, dass das auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kam.

Ingrid Schuller