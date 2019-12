17. Dezember 2019 Druckansicht

70-jähriges Gründungsjubiläum der Nachbarschaft Wels

Die Welser Nachbarschaft wurde am 16. Oktober 1949 als „Ortsgruppe Wels der Gruppe der Siebenbürger Sachsen in Österreich“ gegründet. Anlässlich des 70-jährigen Gründungsjubiläums veranstaltete der Verein am 30. November in der Landesmusikschule Wels ein Festkonzert.

Als Künstler konnte dafür das Trikolon Klaviertrio aus Wien gewonnen werden, ein junges, seit 2013 bestehendes und international mehrfach preisgekröntes Ensemble, das neben vielen weiteren Auslandsauftritten auch schon in Siebenbürgen in Mühlbach, Hermannstadt und Kronstadt konzertierte. Unter dem Titel „So klingt Transsilvanien! – Kammermusik aus Siebenbürgen“ spielten die drei Musikerinnen Doris Kitzmantel (Klavier) – sie ist unter anderem Carl Filtsch Wettbewerbs-Gewinnerin von 2006 –, Angelina Georgiadi (Violine) und Stefanie Huber (Cello) ein hinreißendes Konzert mit Klaviertrios von Paul Richter, George Enescu und Heinrich Neugeboren, Rumänischen Tänzen von Béla Bartók, einer Mazurka von Carl Filtsch und siebenbürgisch-sächsischen Volksliedern aus der Sammlung von Simon Gottlieb Brandsch. Jubiläumsfest in Wels, von links: Bundesobmann Kons. Manfred Schuller, Landeshauptmann a.D. Dr. Josef Pühringer, Trio Trikolon (Stefanie Huber, Doris Kitzmantel, Angelina Georgiadi), Nachbarvater Dr. Christian Schuster. Foto: Doris Aichinger



Die Festansprache zum Gründungsjubiläum hielt Landeshauptmann a.D. Dr. Josef Pühringer. Rund 100 Zuhörer und Ehrengäste, darunter auch viele Vereinsmitglieder in siebenbürgischer Tracht, freuten sich im großen Kammermusiksaal der Landesmusikschule über einen fulminanten Konzertabend, der gleichzeitig die Abschlussveranstaltung zum diesjährigen 8. Siebenbürgischen Kulturherbst in Oberösterreich bildete und mit stehenden Ovationen für die drei Musikerinnen endete. Die jubilierende Welser Nachbarschaft freute sich über einen gelungenen und würdigen Höhepunkt für das Jubiläumsjahr ihrer 70-jährigen Vereinsgründung.Die Welser Nachbarschaft und Volkstanzgruppe wünschen allen ihren Mitgliedern und Freunden frohe und besinnliche Weihnachtsfeiertage und ein glückliches und gesundes neues Jahr 2020! Christian Schuster

Schlagwörter: Österreich, Oberösterreich, Nachbarschaft, Wels, Jubiläum

