Verein Wien: Tätigkeitsbericht von Obmann Thomas Ziegler

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde, wie wir inzwischen alle erfahren durften, kann ein winzig kleines Etwas, das nicht einmal Lebewesen genannt werden kann, Länder und Kontinente total durcheinander bringen – und somit auch unsere geselligen Zusammenkünfte, die Hauptversammlung und damit auch die Wahlen. Wir haben nun einen kontaktlosen Weg der Kommunikation finden müssen und ich möchte Euch auf diesem Weg einen kurzen Bericht über das verflossene Vereinsjahr 2019/2020 bringen.

Nach der vorigen Hauptversammlung im April konnten wir als Vortragenden Norbert Kapeller, neuer Präsident des VLÖ, gewinnen, der über das Zeitzeugenprogramm des VLÖ referierte. Anfang Juli beendete das sehr gut besuchte Sommerfest unser Vereinsjahr. Doch es harrte noch Herausforderung unser: Sie galt der Organisation des Beginns des Jugendlagers der siebenbürgischen Föderation Ende Juli in Wien. Für vier Tage mussten Unterkunft und Verköstigung, Transportmittel und Unterhaltungsmöglichkeiten für 23 aus den USA, Kanada und Deutschland zu uns kommende Jugendliche organisiert werden, was wahrlich nicht leicht war, jedoch dank Einsatz von vor allem Silvia Bojer, Reinhard Frank, Bernd Brandt und Susanne Salmen hervorragend, auch mit dem Beitrag vieler helfender Hände, funktioniert hat.Nach der Sommerpause sollte das neue Vereinsjahr eingeläutet werden mit einer Lesung des Schriftstellers Hans Bergel, der aber verhindert war, und so kam es zu einer von uns vorgenommenen Lesung aus seinen Werken.Der traditionelle Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Neusiedl am See war recht stimmungsvoll, doch konnte er leider nicht viel Publikum anlocken, dafür aber einige in Tracht. Dagmar Dusil, die siebenbürgische Schriftstellerin aus Bamberg, die als Dorfschreiberin in Katzendorf ihre dortigen Erlebnisse und Eindrücke zu einem gelungenen Buch verarbeitet hat, las im November daraus vor. Als Kontrastprogramm dazu organisierten wir (das heißt Ludwig Niestelberger) gemeinsam mit dem VLÖ einen amüsanten Kabarett-Abend mit Stephan Paryla-Raky, der großen Erfolg einheimste.Das Jahr klang mit einer stimmungsvollen und etwas nostalgischen Adventfeier aus. Es gab Lesungen weihnachtlicher Texte, man sang gemeinsam die traditionellen Weihnachtslieder. Im Januar referierte Ehrenbundesobmann Volker Petri über die siebenbürgisch-sächsischen Nachbarschaften, ihren Ursprung und ihre soziale und kulturelle Funktion im Laufe der Jahrhunderte – ein gelungener, mit viel Interesse aufgenommener Abend.Am 15. Februar fand der Vereinsball im Hotel Wimberger statt, wobei unser Verein wieder die prächtigsten und meisten Trachten zur Schau stellen konnte.Ein Treffen war uns noch vergönnt: der Richttag der Penzinger Nachbarschaft, der trotz Abwesenheit des Nachbarvaters eine stattliche Anzahl Teilnehmer zusammenbrachte. Dann allerdings schlug das Coronavirus zu – und ein interessanter Leseabend mit Prof. Heinz Acker aus Heidelberg im März sowie die geplante Hauptversammlung im April mussten ausfallen. Trotzdem wünscht Euch allen viel Durchhaltevermögen für die nächste Zeit und vor allem eine weiterhin andauernde Gesundheit, um uns gestärkt im Herbst wiedertreffen zu können, Euer, selbst auch nicht verzagender

Obmann Thomas Ziegler