Vortrag in Wien über Schäßburger Theaterautor

Der Historiker Alexander Tuschinski hält am 23. Mai um 18.00 Uhr im Haus der Heimat, Steingasse 25, in Wien den Vortrag „Constantin von Tuschinski – Auf den Spuren eines Schäßburger Theaterautors". Eine Veranstaltung der Vereine der Siebenbürger Sachsen Wien, NÖ und Burgenland. Danach gibt es Gelegenheit zum Gedankenaustausch bei einem Buffet.

Constantin von Tuschinski. Quelle: Familienarchiv

Alexander Tuschinski. Foto: Melita Tuschinski

In den 1960er bis 1980er Jahren war Constantin von Tuschinski, pensionierter Rechtsanwalt, in Siebenbürgen als Autor zahlreicher Einakter bekannt. Sie wurden von deutschsprachigen Laientheatergruppen aufgeführt. Nach seinem Tod 1984 jedoch wurde es still um ihn. Sein Enkel Alexander Tuschinski möchte ihn wieder ins öffentliche Bewusstsein bringen. Der 1988 geborene Historiker erforscht Leben und Werk seines 1905 in Czernowitz geborenen Großvaters. Constantin von Tuschinski wirkte in Czernowitz bis zum Zweiten Weltkrieg als sehr erfolgreicher Staatsanwalt und publizierte dort zahlreiche Bücher und Artikel über internationale Politik und Geschichte. 1944 floh er vor den Kriegswirren nach Schäßburg, wo er für den Rest seines Lebens als Rechtsanwalt und zeitweise als Aushilfslehrer auf der Bergschule tätig war.Seine Einakter für Laienbühnen wurden in der Zeitschrift Volk und Kultur veröffentlicht und wiederholt aufgeführt, eine Kurzgeschichte erschien in der Zeitschrift Neue Literatur. Jede Aufführung durch Laientheater machte Constantin Tuschinski großer Freude, wie er Wolfgang Wittstock für das Zeitungsporträt „Der Einakter als Hobby. Zu Besuch bei Constantin Tuschinski in Schäßburg“ in der Karpatenrundschau vom 7. September 1979 erzählte.Bei der Recherche und der Suche nach verschollenen Texten widmete sich sein Enkel intensiv der deutschsprachigen Laientheaterszene der Zeit.Im Vortrag wird er das Nachkriegswerk seines Großvaters Constantin auch im Kontext der Entstehungszeit vorstellen sowie die Herausforderungen bei der Suche nach verschollenen Texten. Mit bisher unveröffentlichten Anekdoten, Briefausschnitten und Bildern.