Nachbarschaft Gmunden-Laakirchen: Krautwickel to go

Leider fiel auch die jährliche Weihnachtsfeier der Nachbarschaft, die seit Jahrzehnten immer am 8. Dezember durchgeführt wurde, der Corona-Pandemie zum Opfer. Dennoch ließ sich Nachbarmutter Ingrid Schuller nicht abhalten, den Mitgliedern die traditionellen Krautwickel anzubieten und dies in Form von „Krautwickel TO GO“ und nach eingegangen Bestellungen.

Nachbarmutter Ingrid Schuller verwöhnt Mitglieder mit „Krautwickel TO GO“. Foto: privat

Inzwischen schon vielerorts populär geworden, ist dies ein Service, Speisen an den Mann bzw. die Frau zu bringen. Dieser Gedanke spornte die Nachbarmutter an und am Abend vor dem Abholen der Krautwickel köchelten daher über 100 Krautwickel in den Töpfen am Ofen. Die Idee kam bei den Mitgliedern der Nachbarschaft sehr gut an und so holten sie sich nacheinander ihre Krautwickel ab. Hygienisch verpackt stapelten sich die Krautwickel in den dafür vorgesehenen Behältern. Obwohl fast kontaktlos – mit Bedacht, den Abstand einzuhalten und den Mundschutz zu tragen – blieb dennoch Zeit, sich gedanklich auszutauschen. Leider gab es das ganze Corona-Jahr fast keinen Kontakt mit den Mitgliedern. Keine leichte Zeit für alle, man merkt, die Menschen sehnen sich nach dem Miteinander, dem Austausch und vor allem der Nähe zu den Mitmenschen, auch in der eigenen Familie kam der soziale Kontakt zu kurz. Kurzum, diese kurzen Begegnungen mit den Mitgliedern der Nachbarschaft Gmunden-Laakirchen taten sehr gut und die Hoffnung, dass im neuen Jahr die Pandemie eingedämmt wird, lässt uns positiv in das Jahr 2021 blicken.

Ingrid Schuller