Nachbarschaft Traun: Ostergießen 2022

In Traun wird das traditionelle „Bespritzen“ oder „Beschidden“ seit den 50er Jahren von den Burschen der Siebenbürger Jugend Traun durchgeführt. Generationen von Burschen haben seitdem die Mädchen am Ostermontag besucht, ihr Sprüchlein aufgesagt und die Mädchen dann mit mehr oder weniger wohlriechenden Wässerchen bespritzt.

Fröhlicher Abschluss am Ostermontag bei Familie Pfeiffer. Foto Irene Kastner

Die anschließenden Bewirtungen mit Schnaps usw. haben ebenfalls teilweise legendäre „Kater“ und andere lustige Erlebnisse hinterlassen – über manche wird heute noch gelacht! Traditionen sollten manchmal mit der Zeit gehen – so wurde es mit Gründung der „Lustigen Adjuvanten“ zum schönen, neuen Brauch, dass auch diese am Ostermontag die Damen der „Alten Jugend“ (von Mädchen kann man da ja nicht mehr sprechen) besuchen. Nach dem musikalischen Ständchen wird nun wie üblich das Sprüchlein aufgesagt und die Damen mit (nun allerdings hochwertigen) Parfums bespritzt – weniger wegen der Fruchtbarkeit, auf die kommt’s ja nicht mehr an. Meist legen mehrere Damen ihre Stationen zusammen, sodass die Musiker im Schnitt ca. sieben Stationen zu bewältigen haben. Das ergibt genügend Zeit für mehrere Musikstücke und eine stressfreie Bewirtung, denn Zeit zum Plaudern muss sein! Heuer machten die Adjuvanten auch bei Pfarrer Andrei Pinte Station, um seine Gattin Clarisa zu begießen – danke für die freundliche Aufnahme und Bewirtung! Der Ausklang fand erstmals im Trauner Stadtteil St. Martin statt und zwar im Haus von Adjuvant Michael Pfeiffer und unserer Kassierin Birgit Traunbauer, die sich im Juni das Ja-Wort geben werden – Adjuvanten, Alte Jugend und Nachbarschaft freuen sich schon gleichermaßen auf das Ereignis. Herzliches Dankeschön allen Gastgeberinnen und vor allem den „Lustigen Adjuvanten“, die mit ihrer Musik die Welt ein wenig schöner machen!

I.K.