Volkstanzgruppe Wels: Volkstanzseminar in Bad Goisern und Einladung zum Volkstanzfest

Im Sommer 1992 hatte sich die Welser Jugendtanzgruppe erstmals zum Ende der Sommerferien zu einem Probenwochenende in Bad Goisern im Salzkammergut getroffen. Daraus wurde in den Jahren danach ein liebgewordener Fixtermin, sich jeweils zum Ferienende ein Wochenende lang zu Tanz, Spiel und Spaß mit Freunden ins Luise-Wehrenfennig-Jugendgästehaus der Evangelischen Kirche in Bad Goisern aufzumachen.

Die Siebenbürger Volkstanzgruppe Wels übt beim Volkstanzseminar. Foto: Michael Schneider

Bis zu 50 Teilnehmer waren in der Hochzeit des jährlichen Volkstanzseminars der Siebenbürger Volkstanzgruppe Wels mit dabei, und lediglich die Pandemie brachte 2020 diese Serie zu einem vorläufigen Ende. Heuer, 30 Jahre nach dem ersten Termin, trafen sich einige der damals jugendlichen, inzwischen schon etwas reiferen Tänzerinnen und Tänzer wieder zum Probenwochenende im Salzkammergut. Die Freude war groß, dass nach zwei Jahren Pandemiepause diesmal wieder ein unbeschwertes Treffen mit langjährigen Freunden und ein gemeinsames Tanzvergnügen möglich waren. Es wurde fleißig geprobt, beinahe so ambitioniert wie beim ersten Mal, und auch die mitgereisten Kinder konnten sich an diesem Wochenende zu einer kleinen Kindertanzgruppe neu formieren und ein umfangreiches Programm an österreichischen Kinder- und Volkstänzen einstudieren. Für die erwachsenen Tänzerinnen und Tänzer standen kleine und größere Tanzformen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz, Dänemark und England auf dem Programm, mit dem Tiroler Bandltanz als Höhepunkt, der nach langer Pause wieder neu einstudiert wurde. Im nächsten Jahr, wenn die Welser Tanzgruppe ihr 40-jähriges Gründungsjubiläum feiern wird, soll er dann in festlichem Rahmen an einem geeigneten Termin aufgeführt werden.Am Sonntag, denveranstaltet die Welser Tanzgruppe in der Welser Stadthalle ihr zweites Volkstanzfest mit dem Titel „WELS TANZT AUF!“ Die erste Ausgabe hatte 2018 anlässlich des 35-jährigen Gründungsjubiläums der Gruppe stattgefunden, danach hatten sich die Veranstalter eine Wiederholung alle zwei Jahre vorgenommen. Pandemiebedingt hat es auch damit länger gedauert, aber in diesem Herbst soll nun die Wiederholung in der Welser Stadthalle endlich durchgeführt werden können. Als Tanzmusik spielt die „Auhäusler Tanzlmusi“ aus dem Innviertel auf. Alle, die gerne gemeinsam einfache Volkstänze im Rahmen einer Tanzunterhaltung tanzen möchten, sind am 22. Oktober ab 19.30 Uhr herzlich zur Teilnahme in die Welser Stadthalle eingeladen. Nähere Infos sowie Tanzfolge und Tanzbeschreibungen können der Webseite der Welser Tanzgruppe unter www.7buerger-wels.at entnommen werden. Telefonische Tischreservierungen werden unter (00 43-699) 12 84 40 11 gerne entgegengenommen. Die Veranstalter hoffen und freuen sich auf zahlreichen Besuch!

Christian Schuster