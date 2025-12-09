



9. Dezember 2025

Volkstanzgruppe Drabenderhöhe an der Algarve

Die Siebenbürger Volkstanzgruppe Drabenderhöhe verbrachte vom 23.-27. Oktober fünf wunderschöne Tage bei herrlichem Sommerwetter in Albufeira an der Algarve in Südportugal. Die Tanzgruppe wurde von der portugiesischen Musik-Gruppe „Entretenga“ zum ersten portugiesischen Folklore-Festival Portugals eingeladen. Die Gruppen hatten sich im letzten Jahr beim Welt-Folklore-Festival an der Côte d’Azur kennen gelernt.

Siebenbürger Volkstanzgruppe Drabenderhöhe vor dem Rathaus in Albufeira. Foto: Ute Brandsch-Böhm An dem Festival in Portugal nahmen auch Gruppen aus Tschechien, Litauen und mehrere Gruppen aus Portugal teil. Die Tanzauftritte im Hotel Inatel, vor dem Rathaus und im Theater in Albufeira wurden vom Publikum begeistert aufgenommen. Auch ein Umzug durch die Altstadt von Albufeira gehörte dazu.



Die Portugiesen machten mit den ausländischen Gruppen auch zwei schöne Ausflüge: Eine Fahrt führte mit einem Schlauch-Schnellboot zu den berühmten Höhlen von Benagil. Am nächsten Tag wurde die Festung von Sagres, am sogenannten „Ende der Welt“, besichtigt. Es blieb aber auch genügend Zeit, in der schönen Altstadt von Albufeira zu bummeln oder zum Strand zu gehen, zu schwimmen, Muscheln zu sammeln und sich zu sonnen.



Die Tanzgruppe hatte eine wunderbare Zeit und war sehr beeindruckt, mit welcher Herzlichkeit sie von den portugiesischen Gastgebern, aber auch den anderen Gruppen aufgenommen wurde. Die herzliche Atmosphäre zwischen den Teilnehmern trug maßgeblich zum Erfolg der Reise bei. Besondere Freude bereitete der Austausch von Volkstanztraditionen, wobei jede Gruppe Tänze aus ihrer Heimat präsentierte und gemeinsam getanzt wurde. So entstanden neue Freundschaften und unvergessliche Erinnerungen, die die Verbundenheit über Landesgrenzen hinweg stärkten. Empfang beim Bürgermeister der Stadt Wiehl, von links: Helmut Scharpel, Edeltraute Gündisch-Wagner, Bgm. Ulrich Stücker und Anita Gutt. Foto: Volker Dick, Stadt Wiehl Als Gastgeschenk erhielt die Volkstanzgruppe einen imposanten Pokal und zwei Bücher über Albufeira. Dem Bürgermeister der Stadt Wiehl, Ulrich Stücker, wurden Grüße der Kulturreferentin aus Albufeira übermittelt und auch zwei Bücher als Geschenk mitgebracht. Von der Siebenbürger Volkstanzgruppe Drabenderhöhe erhielt er ein schönes Foto von dem Empfang bei der Kulturreferentin und ein Bild der Tanzgruppe in siebenbürgisch-sächsischer Tracht, aufgenommen vor dem dortigen Rathaus.



Im nächsten Jahr werden wir die Gruppe „Entretenga" in Drabenderhöhe begrüßen, wo sie vom 26.-29. Juni an dem Jubiläum „60 Jahre Siebenbürger-Sachsen-Siedlung" mit der Kreisgruppe Drabenderhöhe des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, der Volkstanzgruppe, dem Honterus-Chor, dem Blasorchester Siebenbürgen-Drabenderhöhe, dem Frauenverein und dem Haus Siebenbürgen, Alten- und Pflegeheim Drabenderhöhe mitwirken wird. Alle freuen sich auf ein Wiedersehen!

Edeltraute Gündisch-Wagner

Schlagwörter: Drabenderhöhe, Volkstanzgruppe

