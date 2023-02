Ehrenbundesobmann Dr. Fritz Frank im 100. Lebensjahr verstorben

Der Ehrenbundesobmann des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich, Konsulent Dr. Fritz Frank, ist am 2. Februar im 100. Lebensjahr friedlich eingeschlafen. Das Begräbnis findet am Freitag, den 10. Februar, um 14 Uhr auf dem St. Barbara Friedhof in Linz statt. Ein Nachruf mit eingehender Würdigung der vielfältigen Verdienste des am 15. September 1923 in Klausenburg geborenen Landsmannes, Träger von Verdienstzeichen der Republik Österreich, des Landes Oberösterreich und der Republik Rumänien, folgt. Zum Tod von Dr. Frank äußerten sich in Stellungnahmen gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung der Bundesobmann des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich, Konsulent Manfred Schuller, und der Bundevorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Rainer Lehni.

Bundesobmann Schuller: „Wir Siebenbürger Sachsen in Österreich verlieren einen großartigen Menschen, eine Persönlichkeit, die eine große Lücke hinterlässt!“

Ehrenbundesobmann Kons. Dr. Fritz Frank (1923-2023)

Mit tiefem Bedauern müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass unser geschätzter Ehrenbundesobmann, Kons. Dr. Fritz Frank, am 2. Februar im 100. Lebensjahr von Gott heimberufen wurde. Er ist friedlich von uns gegangen, nach langer, heimtückischer und mit größter Geduld ertragenem Leiden.Wir, seine Landsleute blicken in Dankbarkeit zurück, denn wir durften ein Stück seines langen Lebens mit ihm gehen. Er war unser Vorbild, unser Lehrmeister und Mentor, seine Erfahrungen, seine Lebensweisheit, wir konnten aus dem Vollen schöpfen, niemand war prägender und verantwortlicher als er. Mit Fritz geht ein Stück Geschichte verloren, als Zeitzeuge war er Zeit seines Lebens beschäftigt, die siebenbürgisch-kulturellen Werte weiterzugeben.Seine geleistete Arbeit für die Siebenbürger Sachsen würden Seiten füllen, er war nicht nur für uns in Österreich tätig, sondern über alle Grenzen hinaus. Sein kultureller Weitblick war geschätzt, wie es sich in seinen vielen Projekten zeigte, fruchtbringend und erfolgreich. In großer Ehrfurcht und Wertschätzung bleibt uns Fritz in Erinnerung. Nun sind es wir aber, die sein Erbe weitertragen müssen, er hat in all den Jahrzehnten seines Wirkens den Samen gesät, geerntet und weitergegeben.Seinen Angehörigen gilt unser Mitgefühl, ihm wünschen wir, dass er in Frieden ruhen darf.

Bundesobmann Kons. Manfred Schuller, Verband der Siebenbürger Sachsen in Österreich

Bundesvorsitzender Lehni erklärt zum Tod von Dr. Fritz Frank:

Mit Dr. Fritz Frank verliert die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft einen ihren profiliertesten Vertreter. Sein jahrzehntelanges Engagement für unsere Landsleute in Österreich wird unvergessen bleiben. Als Bundesobmann und späterer Ehrenobmann des Bundesverbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich war er ein langjähriger und geschätzter Gesprächspartner unseres Verbandes in Deutschland. Der grenzüberschreitende Zusammenhalt unserer Gemeinschaft im Rahmen der Föderation der Siebenbürger Sachsen war ihm stets ein großes Anliegen. Seine zahlreichen Besuche bei den Heimattagen in Dinkelsbühl werden uns mit seiner unnachahmlichen, charmanten Art immer in Erinnerung bleiben. Die gesamte siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft hat mit Dr. Fritz Frank einen wertvollen Menschen und Freund verloren. Der trauernden Familie spreche ich mein tiefes Beileid aus. Lieber Fritz, Du mögest in Frieden ruhen.

Rainer Lehni, Bundesvorsitzender