Nachbarschaft Wels – Freundeskreis Wels-Bistritz: Erasmus+ Schüleraustausch in Bistritz

Mit dem Abschluss der Städtepartnerschaft zwischen Wels in Oberösterreich und Bistritz in Nordsiebenbürgen im September 2014 hat die Welser Nachbarschaft vor zehn Jahren ein neues Betätigungsfeld dazugewonnen. Mit ihrem Freundeskreis Wels-Bistritz bemüht sie sich seitdem, als Städtepartnerschaftsverein – in Absprache mit dem Welser Bürgermeisteramt – kulturelle Kooperationen zwischen den beiden Partnerstädten in die Wege zu leiten.

Gruppenbild beim ERASMUS+ Treffen. Foto: BRG Wallererstraße

Ein besonderer Meilenstein dieser Bemühungen war die Erklärung zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen dem Bundesrealgymnasium (BRG) Wallererstraße in Wels und dem Nationalkolleg Liviu Rebreanu, dem ehemaligen Deutschen Gymnasium in Bistritz im Oktober des Vorjahres. Damals konnte auch erstmals eine Schülergruppe aus Bistritz an einem Erasmus+ Projekttreffen in Wels teilnehmen. Zum Thema „Frieden“ trafen sich damals Schülerinnen und Schüler aus Mónzon in Spanien, Konstanz in Deutschland, Tábor in Tschechien, Bistritz in Rumänien und Wels am BRG Wallererstraße. Weitere Treffen an allen anderen teilnehmenden Schulen sollten 2024 folgen.Im Mai dieses Jahres entsandte das Welser Gymnasium eine Professorin eine Woche lang nach Bistritz, um die neue Partnerschule im Zuge eines Lehreraustauschs kennenzulernen. Und im Oktober nahmen schließlich fünf Schülerinnen und Schüler und zwei Professoren aus Wels an einem Folgetreffen des „Friedens“-Projektes am Liviu Rebreanu Gymnasium in Bistritz teil.„ERASMUS AT IT’S BEST IN RUMÄNIEN“, schrieben dazu die begleitenden Lehrer aus Wels in ihrem Nachbericht auf der Webseite des BRG Wallererstraße. „Das Ziel von Erasmus, die Mobilität der Jugend zu Lernzwecken und der transnationalen Zusammenarbeit zu fördern, wurde in Bistritz in Rumänien perfekt realisiert. Die fünf teilnehmenden Schüler*innen waren zudem großartige Botschafter* innen unserer Schule und unseres Landes, weil sie nicht nur aktiv Kontakte mit den Partnerschulen in Spanien, Deutschland, Tschechien und Rumänien schmiedeten, sondern mit ihrem Engagement und Einsatz für ein tolles Gelingen der in den Projekten gestellten Aufgaben sorgten.“Der Aufenthalt in Bistritz beinhaltete gemeinsame Projektarbeiten aller Schülerinnen und Schüler, Vorträge zur Geschichte Rumäniens und insbesondere Siebenbürgens, gemeinsame Freizeit und Lokalbesuche in der Bistritzer Innenstadt, Besuche der orthodoxen Kirche und des Rathauses, einen deutschsprachigen Gottesdienst in der Evangelischen Kirche anlässlich des Erntedankfests mit anschließender Liftfahrt auf den höchsten Kirchturm Siebenbürgens sowie einen eintägigen Ausflug zu den Moldauklöstern – ein begeisterter Erlebnisbericht der Welser Schülerinnen und Schüler kann in Wort und Bild auf der Webseite des BRG Wallererstraße nachgelesen werden.

Christian Schuster