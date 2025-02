Herzliche Einladung zum 42. Siebenbürgischen Keramikmalkurs: NEU IN GMUNDEN

Referat für Kultur- und Brauchtumspflege der Siebenbürger Sachsen in Österreich: Wir freuen uns auf den 42. Kurs, der von Freitag, dem 4. April, bis Sonntag, den 6. April 2025 im Seminarhotel Magerl, Ackerweg 18, in 4810 Gmunden stattfindet.



Abschlussfoto mit den Kursteilnehmern des 41. Siebenbürgischer Keramikmalkurses (diese Zeitung berichtete): Monika Haas mit Blumenstrauß (vordere Reihe, Dritte von links), außen rechts Bundeskulturreferentin Ingrid Schuller. Foto: H./M.

Freitag, 14.00-18.00 Uhr, 19.00-21.00 Uhr; Samstag: 9.00-12.00 Uhr, 14.00-18.00 Uhr; Sonntag: 9.00-11.30 Uhr, Ende nach gemeinsamem MittagessenEinzelzimmer Übernachtung/Vollpension (Fr-So) 298,80 Euro; Doppelzimmer Übernachtung/Vollpension/Person (Fr-So) 278,80 Euro; Tagesgäste mit drei Essen 84,00 Euro; Tagesgäste mit vier Essen 104,00 Euro; Kurtaxe 2,40 Euro pro Person und Nacht; Auschecken: Sonntag, 11.00 Uhr. Für Getränkepausen ist gesorgt!70 Euro.Direkt beim Seminarhotel Magerl, Ackerweg 18, 4810 Gmunden, Telefon: (0 76 12) 6 36 75, E-Mail: info[ät]hotel-magerl.at. Anmeldeschluss zum Kurs: 1. März 2025.Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Stornobedingungen für die Hotellerie (AGBH 2006). Bis acht Woche vor Anreise keine Gebühren, bis vier Wochen vor Anreise 25 %, bis zwei Wochen vor Anreise 50 %, bis drei Tage vor Anreise 85 %, ab drei Tage 100 %. Wir empfehlen den Abschluss einer Reise-/Stornoversicherung.Rohkeramik und Farben können im Kurs besorgt werden.Mit dem Auto: A1, Abfahrten Laakirchen West oder Regau Das Hotel Magerl bietet seinen Gästen einen kostenfreien Parkplatz direkt vor dem Hotel. Bahn/Bus: Vom Hauptbahnhof Gmunden fährt die Straßenbahn direkt zur Station „Schloß Weyer“, hier geht es per Fuß zum Seminarhotel (ca. zehn Minuten). Ebenso befindet sich nur 50 Meter entfernt die Bushaltestelle „Sonnenpark“. Gerne bieten wir am Freitag zum Kursbeginn, 4. April, vom Bahnhof Gmunden einen Shuttle Dienst von 11.00 bis 14.00 Uhr an, Telefon: (06 64) 2 44 97 07. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!

Ingrid Schuller Veranstalterin

Liliya Vetseva, Brigitte Harrer, Kursleitungsteam