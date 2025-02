Siebenbürger Nachbarschaft Traun: Richttag in Traun

Dreikönigstag, das heißt seit Jahrzehnten für viele Traunerinnen und Trauner: Heute ist Richttag der Siebenbürger Nachbarschaft! Seit fast 70 Jahren weiß man also, wie man den Tag verbringen wird. Zum dritten Mal wurde er nun bereits um 10.00 Uhr abgehalten. Der große Saal im 2011 offiziell eingeweihten evangelischen Gemeindezentrum, das unter dem Dach auch das Vereinslokal der Siebenbürger Nachbarschaft und Jugend, genannt „Am Tanzboden“, beherbergt, war am 6. Jänner bis auf den letzten Platz besetzt.

Die Kindertanzgruppe der Nachbarschaft Traun (Leitung Anita Ensfelder und Natalie Schöfecker). Foto: Dieter Hofmann

Kassaprüfer seit 40 Jahren: Nachbarvater Dietmar Lindert bedankt sich mit einem kleinen Geschenk bei Andreas Lette. Foto: Dieter Hofmann

Wie in jedem Jahr sorgte unsere Trachtenkapelle Traun „Siebenbürger“ unter der Leitung von Kapellmeister Peter Kusen für die musikalische Umrahmung. Nachbarvater Kons. Dietmar Lindert konnte neben den anwesenden Mitgliedern zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter Vizebürgermeister Peter Aichmayr, die beiden Pfarrer i.R. Mag. Gerhard Grager und Mag. Georg Zimmermann, Kurator Erich Groffner, die Stadträte Günther Geisberger, Dominik Ortmann und Ing. Mag. Johann Böhm sowie zahlreiche Gemeinderäte und Vertreter anderer befreundeter Vereine und Nachbarschaften. Das Programm wurde wie immer zügig abgehandelt. Ein Fixpunkt ist in jedem Jahr das Totengedenken, wo der Nachbarvater die Namen der seit dem letzten 6. Jänner verstorbenen Mitglieder verlas.Es folgte der Bericht der Kassierin Birgit Pfeiffer – wenige Sätze, hinter denen sich viel Arbeit verbirgt! Dietmar Lindert bedankte sich bei unserer Kassierin für ihre Arbeit und dankte auch allen ausdrücklich, die uns finanziell unterstützen. Im Anschluss berichtete Rechnungsprüfer Andreas Lette der Generalversammlung, dass er die Kassa geprüft und für richtig befunden habe. Somit stellte er den Antrag auf Entlastung der Kassierin, der einstimmig angenommen wurde. Er wollte schon wieder zu seinem Platz gehen und sich niedersetzen, wurde nun aber vom Nachbarvater daran gehindert: Wir hatten nämlich festgestellt, dass er inzwischen seine 40. Kassaprüfung für die Nachbarschaft durchgeführt hat. Ebenso hat Andreas nun zum 40. Mal beim Richttag seinen Bericht vorgetragen. Nachbarvater Dietmar Lindert dankte Andreas Lette und überreichte ihm daher ein kleines Präsent als Zeichen der Wertschätzung und Dankbarkeit für seine langjährige Tätigkeit. Das Silberne Ehrenzeichen der Siebenbürger Sachsen wurde ihm bereits vor Jahren verliehen.Nun folgte der Auftritt unserer Kindertanzgruppe. Sie zeigte uns voller Stolz zuerst den „Juego“ und als zweiten Tanz den „Fröhlichen Kreis“. Schön zu sehen, dass die Kleinen mit so viel Freude dabei sind! Da Karin Engler derzeit in Karenz ist, hat Anita Ensfelder die Leitung der Proben übernommen und wird dabei von der Jugendobfrau Jaqueline Dobrauz und Nathalie Schöfecker unterstützt. Dafür ein ganz großes Dankeschön! Der Obmann der Trachtenkapelle, Patrick Tiefenbach, war leider verhindert. An seiner Stelle berichtete sein Stellvertreter Daniel Krummenacker von den Aktivitäten des Vorjahres – die Teilnahme am Sachsentreffen in Hermannstadt war einer der Höhepunkte.In Vertretung der erkrankten Obfrau der Siebenbürger Jugend berichtete nun ihre Stellvertreterin Sarah Mayr-Stockinger und auch für die Jugend war die Reise nach Siebenbürgen das herausragendste Ereignis des Jahres 2024!Die Siebenbürger Jugend präsentierte nun zwei Tänze, den „Schwingenden“ und den „Sprötzner Achterrüm“. Es folgten die Berichte des Nachbarvaters und der Nachbarmutter, dann führte auch die „Alte Jugend“ ihre beiden einstudierten Tänze auf.Die Grußworte der Ehrengäste bildeten den Abschluss: Vizebürgermeister Peter Aichmayr bedankte sich im Namen aller Vertreter der Stadt Traun für die Einladung und hob die große Bedeutung unseres Richttages hervor: Traun sei eine Kulturstadt und gerade auch die Siebenbürger Sachsen leisteten dazu einen wesentlichen Beitrag.Kons. Günther Kreutler, Obmann vom Linzer Trachtenverband, würdigte ebenfalls unseren ehrenamtlichen Einsatz Landes- und Bundesobmann Kons. Manfred Schuller dankte für die Möglichkeit, ein Grußwort zu sprechen, und verwies auf das vergangene „Rekordjahr“ – 2024 war wirklich ein besonderes Jahr mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen anlässlich des 80. Jahrestags seit der Flucht aus der alten Heimat. Aus Sicht der Föderation wurden vier Heimattage begangen, nämlich in Dinkelsbühl, in den USA, in Hermannstadt und in Wels. Auch für den heutigen Richttag sei es wichtig, dass viele Leute gekommen seien und die Gemeinschaft gut gelebt werde. Manfred Schuller schloss mit dem Ausblick auf Aktivitäten im neuen Jahr – ein Höhepunkt werde der Kulturaustausch der Föderation sein. Im Zuge dessen werden im Juni 22 Personen aus den Cleveland nach Österreich und Deutschland kommen und selbstverständlich auch zwei Tage in Traun verbringen. Einen großen Dank sprach Kons. Schuller speziell für die Teilnahme und Unterstützung beim Heimattag in Wels aus. Über 80 Personen aus den Trauner Vereinen hatten daran teilgenommen.Das letzte Grußwort kam vom Kulturstadtrat Ing. Mag. Johann Böhm – er dankte im Namen der Stadt Traun der Siebenbürger Nachbarschaft, Siebenbürger Jugend und der Trachtenkapelle Traun „Siebenbürger“ für alle Aktivitäten, die sie auch für die Stadt Traun mittragen. Als Beispiel nannte er unseren Beitrag anlässlich des 200. Geburtstages von Anton Bruckner. Wichtig sei es weiterhin, neben den zahlreichen eigenen Veranstaltungen auch bei Aktivitäten der Stadt Traun 2025 mitzuwirken. Gerade in schwierigen Zeiten sieht er das Zusammenstehen in den Siebenbürger Vereinen auch aus sozialer Sichtweise, die soziale Kompetenz der Siebenbürger sieht die Stadt Traun als Vorbild für andere Vereine der Stadt.Nachbarvater Lindert dankte Kons. Kreutler für den Erhalt eines Einkaufsgutscheins in Höhe von 100 Euro, damit wurde für das heutige Mittagessen eingekauft.Da es keine weiteren Wortmeldungen gab, bedankte sich Nachbarvater Kons. Dietmar Lindert für das zahlreiche Erscheinen, die gebrachten Berichte und beschloss die Generalversammlung. Zum Abschluss folgte das traditionelle gemeinsame Absingen des Siebenbürgenlieds und des „Hoamatlands“, wieder unter musikalischer Begleitung von der Trachtenkapelle. Danach lud die Nachbarschaft zum gemeinsamen Mittagessen, Pfarrer i.R. Mag. Gerhard Grager sprach dazu ein kurzes Tischgebet.Herzlichen Dank dem Küchenteam, den Tanzgruppen für ihre Auftritte, der Trachtenkapelle mit Kapellmeister Peter Kusen für die schöne Musik sowie allen anderen Beteiligten.

Irene Kastner