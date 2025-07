9. Juli 2025

Nachbarschaft Rosenau bei Brauchtumssonntag

Herrliches Wetter garantierte wieder Feststimmung bei unserem Brauchtumssonntag am 1. Juni. Siebenbürger Trachtenträger und die Damen der Goldhauben- und Kopftuchgruppe Seewalchen am ­Attersee trafen sich vor dem Gottesdienst für ein schönes Gruppenfoto, danach folgte der festliche Einzug in die Gnadenkirche zum Gottesdienst.

Siebenbürger Trachtenträger und die Damen der Goldhauben- und Kopftuchgruppe Seewalchen am Attersee beim Gruppenbild. Foto: Franz Peter Seiler Beim Frühschoppen auf unserer Festwiese fühlten sich die Gäste wohl. Kühle Getränke und kulinarische Köstlichkeiten wurden von flotten Kellnerinnen serviert. Die Klänge der Musikkapelle „Heimatland" untermalten die angeregten Gespräche. Eingespielte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sorgten für einen ­reibungslosen Ablauf, wofür wir uns recht herzlich bedanken. Der „Wirt in der Rosenau" Manfred Heistinger hat mit unseren Grillmeistern wieder einen wertvollen Beitrag zum Gelingen unserer Veranstaltung beigetragen – lieben Dank! Ebenso danken wir für die liebevoll zubereiteten Mehlspeisen unserer treuen und fleißigen Kuchenspenderinnen! Sonja Lehner

