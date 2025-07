Erstes Nachbarschaftstreffen der Siebenbürger Sachsen in Neusäß

Eine einfache Idee zum besseren Kennenlernen entwickelte sich zu einem Abend voller Herzlichkeit, Wiedersehen, neuer Begegnungen und gelebter Gemeinschaft. Rosemarie Spielhaupter (geborene Tonch) öffnete ihr Zuhause in der Asternstraße für die Siebenbürger Sachsen aus Neusäß und den neun Gemeindeteilen – mit überwältigender Resonanz. 67 Landsleute folgten der Einladung und machten das Treffen zu einem besonderen Ereignis.

Siebenbürgisches Nachbarschaftstreffen in Neusäß. Foto: Jonas Koppe

Mit tatkräftiger Unterstützung ihrer Familie verwandelte die Gastgeberin Garage und Hobbyraum in einen einladenden Begegnungsort. Frisch gegrillte Mici, ein reichhaltiges Büfett mit selbst gemachten Salaten und Nachspeisen sowie das kreative „Frosch-Getränkemobil“ ihres Nachbarn Mark, das Bier und Aperol Spritz zum Selberzapfen bot, sorgten für beste Stimmung. Selbst Bürgermeister Richard Greiner ließ es sich nicht nehmen, das gesellige Treffen persönlich zu besuchen.Als besonders wirkungsvoller Gesprächsöffner erwiesen sich die ­Namensschilder mit Vornamen und siebenbürgischem Herkunftsort. Diese einfache Maßnahme half dabei, ­gemeinsame Wurzeln, verwandtschaftliche Verbindungen und längst vergessene Bekanntschaften wiederzuentdecken. Die Teilnehmer stammten aus insgesamt 19 siebenbürgischen Orten, was zu vielen interessanten Gesprächen führte.Die durchweg positive Resonanz motivierte Rosemarie Spielhaupter zur Erweiterung der bestehenden WhatsApp-Gruppe, die künftig als Plattform für praktische Hilfsangebote, gemeinsame Freizeitaktivitäten und wichtige Informationen dienen soll. Eine erste Initiative entstand bereits: regelmäßige Sonntagsspaziergänge. „Ohne meine geliebte Familie, meine Freunde und vor allem den besten Nachbarn der Welt wäre das alles nicht möglich gewesen“, betonte die dankbare Gastgeberin. Ihre Worte spiegeln den Geist des Abends wider: gelebte Gemeinschaft und Freude am Miteinander.Das Treffen ist ein Beispiel für das aktive Zusammenleben der Siebenbürger Sachsen in Neusäß. In einer Zeit, in der nachbarschaftliche Beziehungen oft in den Hintergrund treten, setzt diese Initiative ein wichtiges Zeichen für Verbundenheit und bürgerschaftliches Engagement. Die nächste Zusammenkunft ist bereits in Planung – interessierte Landsleute sind herzlich eingeladen, Teil dieser wachsenden Gemeinschaft zu werden.

Robert Sonnleitner