



16. Februar 2026

Ochsenlauf in Traun

Dass die Trauner Faschingsgilde am 1. Februar wieder einen Umzug organisiert hat, fanden wir super. Denn somit hatten wir wieder die Möglichkeit, unseren „Ochsenlauf“ durchzuführen, so wie ihn die Waltersdorfer aus der alten Heimat mitgebracht haben.

Ochsenlauf in Traun: Ob groß, ob klein, ob alt, ob jung, wir hatten viel Spaß beim Trauner Faschingsumzug. Foto: Claudia Harrer Die Krönung jedes Ochsen aber ist seine prächtige Haube, mit bunten Fleitschen, Perlen und Pailletten reich verziert. Hier kommen mir unweigerlich die Kostüme der Ausseer „Flinserl“ aus in den Sinn, welche mit dem Salzhandel aus Venedig ins Ausseerland gekommen sein sollen – gibt es da womöglich irgendeinen Zusammenhang? Sei´s drum, unsere Ochsen waren jedenfalls äußerst prächtig und wurden begleitet von Schneeflocken (Kindertanzgruppe), Schneemann und Hexen sowie Seemännern und einem Mehlsack. Zehn Lustige Adjuvanten nahmen ebenfalls teil und musizierten auf ihrem Anhänger sitzend.



Unsere Gruppe marschierte bzw. lief geschlossen vom evangelischen Gemeindezentrum zum Aufstellungsplatz im Stadtzentrum, wo es auch schon lustig herging. Der Umzug selbst führte durch die Innenstadt zur Spinnerei. Zahlreiche Zuschauer säumten den Weg, viele verkleidet, alle gut gelaunt! Auch unsere Mitglieder waren zahlreich extra zum Zuschauen gekommen. In der Spinnerei gab es zu essen, zu trinken und die teilnehmenden Garden und Faschingsgilden präsentierten sich und ihre teils recht akrobatischen Showtänze. Wir genossen die Atmosphäre und marschierten nach anderthalb vergnügten Stunden wieder gemeinsam zurück zum Gemeindezentrum. Der Pflug, Hans & Kathi kamen wieder in die Garage, Ochsen & CO verwandelten sich zurück und dann wir ließen diesen schönen Nachmittag noch mit einer „Nachbesprechung" bei einem Glas Wein ausklingen. Schön war's! Danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern von der Kindertanzgruppe, Jugend, Alten Jugend und den Lustigen Adjuvanten! Wir freuen uns schon auf den nächsten Faschingsumzug, leider erst in zwei Jahren! Das „Gespann", sonst in einer Remise eingelagert, wurde von unserem Fachmann Michi Gumpesberger überholt, zusammengebaut und auf Fahrtüchtigkeit überprüft. Die tanzenden Puppenpaare (zwei kleine und das große, liebevoll genannt „Hans & Kathi") wurden ebenfalls gereinigt und teilweise neu eingekleidet. Und Nachbarvater Dietmar Lindert kümmerte sich um die Kostüme der Ochsen. Diese sind teilweise „antik" und reisten bei der Flucht 1000 km von Waltersdorf im Nösnerland nach Oberösterreich. Einige wurden hier für den ersten Ochsenlauf in der neuen Heimat gefertigt, indem auf noch „daheim" gewirkte, ältere weißen Hemden und Hosen (Alltagskleidung, keine Kirchentracht!) viele bunte Fleitschen, Seidenbänder oder Stoffstreifen aufgenäht wurden, je nachdem, was zur Verfügung stand. An den Beinen links und rechts klingeln Glöckchen, um den Hals flattern ebenfalls Maschen aus bunten Bändern und jeder Ochse bekommt noch einen Gürtel mit einer kleinen Kuhglocke umgebunden, die beim Hüpfen und Laufen schellt. Irene Kastner

Schlagwörter: Oberösterreich, Nachbarschaft, Traun, Brauchtum

