70. Richttag in Traun

Mit dem 70. Richttag der Siebenbürger Nachbarschaft Traun am Dreikönigstag wurde das Jubiläumsjahr eingeläutet, denn 1956 wurden die Nachbarschaft, die Trachtenkapelle (hervorgegangen aus dem evangelischen Posaunenchor) und die Siebenbürger Jugend gegründet. Im großen und hellen Saal im evangelischen Gemeindezentrum waren alle Plätze besetzt und Nachbarvater Kons. Dietmar Lindert begrüßte die rund 140 Anwesenden, Mitglieder, Aktive und zahlreiche Ehrengäste.

Kindertanzgruppe, Siebenbürger Jugend und Alte Jugend hatten beim Richttag viel Spaß. Foto: Dieter Hofmann

Nach dem Feststellen der Beschlussfähigkeit kam das Totengedenken. Leider mussten wir im letzten Jahr von 17 Mitgliedern Abschied nehmen. Es folgten die Grußworte der Ehrengäste. Für den Verband der Heimat- und Trachtenvereine in Linz und Umgebung sowie Oberösterreich sprach Obmann Günter Kreutler, für die Stadt Traun Kulturstadtrat Mag. Johann Böhm, auch langjähriger Kapellmeister der Trachtenkapelle, sowie Vize-Bürgermeister Peter Aichmayr. Nun absolvierte die Kindertanzgruppe ihren Auftritt; ein herzliches Dankeschön den Leiterinnen Karin Engler und Anita Ensfelder für ihr Engagement!Der Bericht von Kassierin Birgit Pfeiffer fiel diesmal etwas länger aus, denn es war ihr letzter: Nach drei Wahlperioden, also neun Jahren, legte sie ihr Amt zurück und gewährte den Anwesenden genauere Einblicke in diese sehr wichtige, oft unbemerkte Arbeit. Rechnungsprüfer Andreas Lette sprach wie immer kurz und lobte die vorbildliche Kassenführung. Sein Antrag auf Entlastung der Kassierin wurde einstimmig angenommen.Schon bei der Gründung vor 70 Jahren wurde festgelegt, dass der Obmann der Trachtenkapelle und der „Jugendführer“ (können heute selbstverständlich weiblichen Geschlechts sein) jeweils Sitz und Stimmrecht im Vorstand der Nachbarschaft haben. Eine weise Entscheidung mit positiven Nachwirkungen und der Grund, weshalb diese beiden jedes Jahr beim Richttag auf der Tagesordnung aufscheinen. Es berichteten Obmann Patrick Tiefenbach für die Trachtenkapelle und Sarah Mayr-Stockinger für die Siebenbürger Jugend. Erstere sorgte unter Kapellmeister Peter Kusen für die wunderbare musikalische Umrahmung, letztere zeigte zwei perfekt vorgetragene Volkstänze.Nachbarvater Dietmar Lindert dankte in seinem Bericht für die gute Zusammenarbeit im Vorstand und zwischen den einzelnen Gruppierungen sowie für die Unterstützung und Förderung seitens der Stadt Traun, der evangelischen Kirche und der Landesregierung und richtete den Blick auf das kommende Jubiläumsjahr. Die drei Siebenbürger Vereine in Traun haben gemeinsam einen Terminfolder fürs ganze Jahr herausgebracht: Vom Richttag bis zum Adventmarkt sind alle Termine angeführt. Höhepunkt wird am 14. November das große Jubiläumsfest in der Spinnerei sein. Wie üblich beendete Dietmar seine Rede mit einem Neujahrswunsch, vorgetragen auf Deutsch und Sächsisch.Nach dem Auftritt der Alten Jugend hielt Nachbarmutter Irene Kastner ihre kurze Rede und bedankte sich auch für im Vorjahr erhaltene Schenkungen – neben Trachten, Büchern und Stickereien auch einige antike Krüge. Nach einer kurzen Pause übernahm unser Landes- und Bundesobmann Kons. Manfred Schuller das Mikrofon. Der Vorstand trat geschlossen zurück, denn es standen wieder Neuwahlen auf dem Programm. Manfred Schuller wickelte die Neuwahlen rasch und souverän ab und kombinierte sie obendrein mit launigen Grußworten. Der neue Vorstand lautet: Nachbarvater Kons. Dietmar Lindert und Stellvertreter Roland Harrer; Nachbarmutter Irene Kastner und Stellvertreterin Andrea Roth; Kassier Günther Dobrauz (neu im Amt, aber äußerst versiert durch langjährige Erfahrung als Kassier bei der Jugend) und Stellvertreter Klaus Engler; Kassaprüfer Andreas Lette und Mag. Gunnar Steilner; Schriftführerin Mag. Irmgard Hofmann und Stellvertreter Mario Dörr; Vertrauenspersonen sind Hermine Alesi, Christine Duka, Helga Engler (neu), Klaus Engler, Nadja Fierlinger-Busta (ebenfalls neu), Georg Gabber, Dr. Susanne Gumpesberger, Roland Harrer, Irene Kastner, Karl König, Dietmar Lindert, Gernot Lindert, Katharina Lindert, Gottfried Roth sowie Hans Roth. Ex-Kassierin Birgit Pfeiffer führt zwar nun keine Kassa mehr, betreut dafür nun als Referentin für Social Media unseren Internetauftritt bei Instagram und Facebook. Barbara Kopes legte nach fast zwei Jahrzehnten ihr Amt als Museumsreferentin auf eigenen Wunsch zurück, steht aber bei Bedarf weiter helfend zur Seite. Sie wurde gemeinsam mit der ebenfalls scheidenden langjährigen Vertrauensperson Annemarie Manchen mit einem Geschenk in den Ruhestand verabschiedet.Kons. Manfred Schuller dankte dem „alten“ Vorstand, gratulierte dem neuen und wünschte frohes und erfolgreiches Schaffen für die kommende Amtsperiode.Nach dem letzten Tageordnungspunkt „Allfälliges“, bei dem sich der nunmehr neugewählte Nachbarvater bei Karl und Helga König für die Leitung der Seniorengruppe bedankte, endete der offizielle Richttag mit dem Singen der Hymnen. Es folgte das gemeinsame Mittagessen, am Vortag von Karl König und Klaus Engler mit einigen Helferinnen vorbereitet. Das Schichtfleisch auf Siebenbürger Art mit Polenta schmeckte allen hervorragend.Mit einem Glas Wein, direkt aus einem Fass, wurde auf 70 Jahre Nachbarschaft angestoßen. Nach dem gemeinsamen Essen gab es noch viele Handgriffe zu tun – mit dem gemeinsamen Abwaschen, Auf- und Wegräumen gingen auch die letzten Helferinnen und Helfer auseinander. Danke allen Mitwirkenden und Beteiligten für ihren Einsatz, allen Mitgliedern und Gästen für ihr Kommen und dem neuen Vorstand ein Danke für die Bereitschaft zum gemeinsamen Wirken. Freuen wir uns auf das kommende Jahr und feiern wir gemeinsam 70 Jahre.

Irene Kastner