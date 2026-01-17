



17. Januar 2026

22. Ball der Heimat in Wien

Der Verband der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich (VLÖ) gibt sich die Ehre, zum 22. Ball der Heimat am Samstag, den 14. Februar, 18.00 Uhr im Kolpinghaus Alsergrund, Althanstraße 51, 1090 Wien höflich einzuladen.

Programm: 17.00 Uhr Einlass; 18.00 Uhr Beginn mit dem Einzug der Landsmannschaften; Begrüßung: Norbert Kapeller, VLÖ-Präsident; Eröffnung durch die Trachtenpaare; allgemeiner Tanz; 21.00 Uhr Pauseneinlage: Volkstänze; 24.00 Uhr Ende. Zum Tanz spielen „Die Ötscherbären“. Der vorjährige Ball in Wien war ein gelungenes Tanzfest. Foto: Gertrude Dwornikowitsch 17.00 Uhr Einlass; 18.00 Uhr Beginn mit dem Einzug der Landsmannschaften; Begrüßung: Norbert Kapeller, VLÖ-Präsident; Eröffnung durch die Trachtenpaare; allgemeiner Tanz; 21.00 Uhr Pauseneinlage: Volkstänze; 24.00 Uhr Ende. Zum Tanz spielen „Die Ötscherbären“.

Schlagwörter: Wien, Ball der Heimat, VLÖ

