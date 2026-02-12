



12. Februar 2026

Lustiger Kinderfasching in Wien

Der kalte Winter ist eingetroffen, damit auch die Zeit des ausgelassenen Faschings. So freuten sich unsere Kinder einander wiederzusehen zum fröhlichen, bunten Treffen in unseren geschmückten Wiener Räumlichkeiten. Mit lachenden Gesichtern und natürlich zünftig verkleidet, begrüßten sich die Kleinen wie die Großen, samt Mama, Papa und natürlich Oma und Opa im Schlepptau. Es kamen von der Fledermaus, über den kleinen Fußballer mit Fußball Papa, dem sportlichen Skater, dem Buntspecht, der Zauberer Familie, der Ärztin, dem König mit Königin, Cowboy, Clowns, die feine Pariser Charleston Dame, bis zur Mohnblume, einfallsreiche Kostüme.

Buntes Faschingstreffen in Wien. Foto: Hartmuth Ziegler Endlich wurden die mit Materialien vollen Tische herangerückt, denn die Kinder warteten schon sehnsüchtig auf das Basteln. Heuer wurden Pappbecher mit kreativen Gesichtern, bunten Wollhaaren zu nützlichen Stifte-Behältern umgestaltet. Auch wippende Clowns konnten als Namenskarten für den Tisch geschnitten, bemalt, beklebt und beschriftet hergestellt werden. Schließlich war der Hunger da und die Würstel und Debreziner, Aufstriche und Grammel-Schmalz mit Zwiebel standen bereit, verspeist zu werden.



Endlich wurden die mit Materialien vollen Tische herangerückt, denn die Kinder warteten schon sehnsüchtig auf das Basteln. Heuer wurden Pappbecher mit kreativen Gesichtern, bunten Wollhaaren zu nützlichen Stifte-Behältern umgestaltet. Auch wippende Clowns konnten als Namenskarten für den Tisch geschnitten, bemalt, beklebt und beschriftet hergestellt werden. Schließlich war der Hunger da und die Würstel und Debreziner, Aufstriche und Grammel-Schmalz mit Zwiebel standen bereit, verspeist zu werden.

Langsam wurde es spät, die letzte Musik verklang, alle verabschiedeten sich mit dem Versprechen, sich nächstes Jahr wieder einzufinden, mit dem Wunsch, auch die anderen Landmannschaften des HdH mit ins Faschings-Boot zu holen. Liebe Grüße und gute Besserung an alle Kinder, die krankheitshalber diesmal nicht dabei sein konnten. SB

