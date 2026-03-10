



10. März 2026

Siebenbürger Nachbarschaft Traun: Kinderfasching

In der Siebenbürger Nachbarschaft gibt es großen Grund zur Freude. Denn nach einigen Jahren Pause – durch die Corona-Epidemie bedingt – gibt es seit 2023 wieder eine Kindertanzgruppe! Die Freude steigerte sich noch, denn am 15. Februar fand nun auch wieder ein Kinderfasching statt.

Groß ist die Spannung beim Auftritt des Clowns und Jongleurs Manfred Oser. Fotos: Anita Ensfelder Die beiden Leiterinnen Karin Engler und Anita Ensfelder hatten sich gemeinsam mit den anderen jungen Müttern ein tolles Konzept überlegt und bei der Umsetzung packten auch einige Väter, Omis und weitere Mitglieder der Nachbarschaft tatkräftig an. Im schön geschmückten evangelischen Gemeindezentrum gab es nicht nur lustige Musik und Spiele sowie fürs leibliche Wohl neben Getränken Krapfen, Wurst- und Käsesemmeln und Obst. Auch die neu eingerichtete Bastelecke wurde sehr gut angenommen.



Die Siebenbürger „Mini(on)s“ warten auf ihren Einsatz. Zur Eröffnung marschierte eine Abordnung der Kindergarde der Trauner Faschingsgilde ein und zeigte ihre Choreografie. Großer Höhepunkt war der Auftritt von Jongleur/Clown/Gaukler Manfred Oser aus Traun, der Groß und Klein gleichermaßen fesselte und zum Lachen brachte. Der zweite Höhepunkt war die Einlage der „Siebenbürger Minis“, die allesamt als Minions verkleidet waren (die Leiterinnen übrigens auch) und ihren eigens einstudierten Showtanz zeigten. Zusammenfassend gesagt: Ein lustiger Kinderfasching, bei dem nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen Spaß hatten. Ein riesiges Dankeschön dem Team für die vielen neuen Ideen und den großartigen Einsatz! Die beiden Leiterinnen Karin Engler und Anita Ensfelder hatten sich gemeinsam mit den anderen jungen Müttern ein tolles Konzept überlegt und bei der Umsetzung packten auch einige Väter, Omis und weitere Mitglieder der Nachbarschaft tatkräftig an. Im schön geschmückten evangelischen Gemeindezentrum gab es nicht nur lustige Musik und Spiele sowie fürs leibliche Wohl neben Getränken Krapfen, Wurst- und Käsesemmeln und Obst. Auch die neu eingerichtete Bastelecke wurde sehr gut angenommen.Zur Eröffnung marschierte eine Abordnung der Kindergarde der Trauner Faschingsgilde ein und zeigte ihre Choreografie. Großer Höhepunkt war der Auftritt von Jongleur/Clown/Gaukler Manfred Oser aus Traun, der Groß und Klein gleichermaßen fesselte und zum Lachen brachte. Der zweite Höhepunkt war die Einlage der „Siebenbürger Minis“, die allesamt als Minions verkleidet waren (die Leiterinnen übrigens auch) und ihren eigens einstudierten Showtanz zeigten. Zusammenfassend gesagt: Ein lustiger Kinderfasching, bei dem nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen Spaß hatten. Ein riesiges Dankeschön dem Team für die vielen neuen Ideen und den großartigen Einsatz! Irene Kastner

Schlagwörter: Nachbarschaft, Traun, Kinderfasching

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.