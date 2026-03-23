



23. März 2026

Siebenbürger Nachbarschaft Traun: Krautwickleressen

Im Jahresablauf der Siebenbürger Vereine in Traun (und allen anderen Liebhabern dieser köstlichen Speise) bildet das Krautwickleressen der Siebenbürger Jugend Traun schon seit fast vier Jahrzehnten einen Fixpunkt. Heuer fand es am 1. März statt und erstmals war die Nachbarschaft hauptverantwortlich, die Jugend aber Mitveranstalter und so wurde diese große und arbeitsintensive Veranstaltung gemeinsam bewältigt.

Das Team ist bereit für den großen Ansturm. Foto: Dieter Hofmann Am Sonntag waren erneut 25 Personen im Einsatz und hatten alle Hände voll zu tun, die rund 300 Gäste mit Essen und Trinken zu versorgen. Auch das Torten- und Kuchenbuffet wurde regelrecht gestürmt. Eine schöne Tradition, dass die „Die Lustigen Adjuvanten“ diese Veranstaltung seit fast 20 Jahren musikalisch umrahmen und auch, dass nach der Begrüßung durch Nachbarvater Dietmar Lindert die ersten Wickler zu Marschmusik serviert werden! Die Adjuvanten spielten fleißig bis 14.00 Uhr praktisch durch. Dann waren fast alle Gäste weg und die Adjuvanten und das Personal konnten sich nun ebenfalls hinsetzen und in Ruhe essen: Unsere Krautwickler, welche von den Gästen schon gelobt worden waren, schmeckten uns selber auch sehr gut; danach noch ein Kaffee und eine Mehlspeise…. Nun waren wir gestärkt fürs Aufräumen, denn es gab noch viel zu tun! Herzlichen Dank all unseren treuen Gästen, den „Lustigen Adjuvanten“ und vor allem unseren fleißigen Helferinnen und Helfern! Nach den Vorbereitungen am Freitag (Saal vorbereiten, Transport, diverse Vorbereitungen wie Fleisch faschieren usw.) ging es am Samstag um 8.00 Uhr früh mit der Arbeit weiter und 25 Personen arbeiteten gut gelaunt, fleißig und sehr effizient. Schon um 12.00 Uhr lagen 536 Portionen fertig in sechs großen Töpfen und konnten am Nachmittag von den beiden „Herrschern über die Gaskocher“ gekocht werden! Am Sonntag mussten sie dann nur mehr aufgewärmt werden.Am Sonntag waren erneut 25 Personen im Einsatz und hatten alle Hände voll zu tun, die rund 300 Gäste mit Essen und Trinken zu versorgen. Auch das Torten- und Kuchenbuffet wurde regelrecht gestürmt. Eine schöne Tradition, dass die „Die Lustigen Adjuvanten“ diese Veranstaltung seit fast 20 Jahren musikalisch umrahmen und auch, dass nach der Begrüßung durch Nachbarvater Dietmar Lindert die ersten Wickler zu Marschmusik serviert werden! Die Adjuvanten spielten fleißig bis 14.00 Uhr praktisch durch. Dann waren fast alle Gäste weg und die Adjuvanten und das Personal konnten sich nun ebenfalls hinsetzen und in Ruhe essen: Unsere Krautwickler, welche von den Gästen schon gelobt worden waren, schmeckten uns selber auch sehr gut; danach noch ein Kaffee und eine Mehlspeise…. Nun waren wir gestärkt fürs Aufräumen, denn es gab noch viel zu tun! Herzlichen Dank all unseren treuen Gästen, den „Lustigen Adjuvanten“ und vor allem unseren fleißigen Helferinnen und Helfern! Irene Kastner

Schlagwörter: Nachbarschaft, Traun, Krautwickel, Tradition, Lustige Adjuvanten

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