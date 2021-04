Lockdown herrscht mehr oder weniger auch in Traun – Tanz- und Musikproben und Veranstaltungen können nicht abgehalten werden. Auch die für Mitte März geplante Aktion „Krautwickler to go“ konnte trotz Präventionskonzept leider nicht durchgeführt werden, da die Auflagen sehr streng sind und die ganze Aktion sich somit viel zu kompliziert gestaltet hätte. Daraufhin verkauften wir das eingelegte Kraut kopfweise mittels Mundpropaganda an Vereinsmitglieder – dadurch sind die Unkosten gedeckt und es muss kein wertvolles Lebensmittel weggeworfen werden!

