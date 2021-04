22. April 2021

Nachbarschaft Traun: Vereinsleben im Lockdown

Lockdown herrscht mehr oder weniger auch in Traun – Tanz- und Musikproben und Veranstaltungen können nicht abgehalten werden. Auch die für Mitte März geplante Aktion „Krautwickler to go“ konnte trotz Präventionskonzept leider nicht durchgeführt werden, da die Auflagen sehr streng sind und die ganze Aktion sich somit viel zu kompliziert gestaltet hätte. Daraufhin verkauften wir das eingelegte Kraut kopfweise mittels Mundpropaganda an Vereinsmitglieder – dadurch sind die Unkosten gedeckt und es muss kein wertvolles Lebensmittel weggeworfen werden!

Die Trauner „Schafherde“: Die umfangreiche Pelzsammlung der Nachbarschaft wurde wie jedes Jahr auch Stück für Stück sorgfältig kontrolliert und auf dem „Tanzboden“ zunächst ausgiebig ausgelüftet. Danach halten die guten Stücke bis zum nächsten Einsatz in ihren Truhen, versehen mit erneuerten Lavendelbüscheln, weiter Winterschlaf. Foto: Irene Kastner Die erzwungene Ruhe wurde erneut zum Sortieren und Archivieren unserer im Vereinslokal gelagerten Trachtenschätze genutzt sowie zum Auslüften unserer Kirchenpelze. Mit dem ­Archivieren der umfangreichen Bibliothek wurde zwar begonnen, diese Arbeit ist aber leider ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Vereinsmitglieder und Interessierte können sich gerne Lesestoff ausleihen – bitte einfach bei Nachbarmutter Irene Kastner melden. Neben mehr als 50 Ortsmonografien und Sachbüchern stehen viele Werke bekannter siebenbürgisch-sächsischer Autoren zur Auswahl. Ob Gedicht oder Roman, ob Anleitungen zum Netzen und Sticken, ob Trachtenkunde oder Berichte über die Flucht und Deportation – die Auswahl ist groß und reicht von Hans Bergel bis Heinrich Zillich.



Das Heimatmuseum im Steinhumergut ist ebenfalls (mit Auflagen) geöffnet: Am zweiten Samstag im Monat von 14.00 bis 17.00 Uhr und am jeweils letzten Mittwoch jedes Monats von 14.00 bis 18.00 Uhr sowie nach Voranmeldung. Wir laden herzlich zum Besuch ein – FFP2-Maske nicht vergessen! Kontakt: Nachbarmutter Irene Kastner, Telefon: (06 99) 11 59 26 74. Die erzwungene Ruhe wurde erneut zum Sortieren und Archivieren unserer im Vereinslokal gelagerten Trachtenschätze genutzt sowie zum Auslüften unserer Kirchenpelze. Mit dem ­Archivieren der umfangreichen Bibliothek wurde zwar begonnen, diese Arbeit ist aber leider ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Vereinsmitglieder und Interessierte können sich gerne Lesestoff ausleihen – bitte einfach bei Nachbarmutter Irene Kastner melden. Neben mehr als 50 Ortsmonografien und Sachbüchern stehen viele Werke bekannter siebenbürgisch-sächsischer Autoren zur Auswahl. Ob Gedicht oder Roman, ob Anleitungen zum Netzen und Sticken, ob Trachtenkunde oder Berichte über die Flucht und Deportation – die Auswahl ist groß und reicht von Hans Bergel bis Heinrich Zillich.Das Heimatmuseum im Steinhumergut ist ebenfalls (mit Auflagen) geöffnet: Am zweiten Samstag im Monat von 14.00 bis 17.00 Uhr und am jeweils letzten Mittwoch jedes Monats von 14.00 bis 18.00 Uhr sowie nach Voranmeldung. Wir laden herzlich zum Besuch ein – FFP2-Maske nicht vergessen! Kontakt: Nachbarmutter Irene Kastner, Telefon: (06 99) 11 59 26 74. Irene Kastner

Schlagwörter: Österreich, Oberösterreich, Nachbarschaft, Traun, Corona, Heimatmuseum

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.