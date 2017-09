Evangelischer Kirchentag in Kronstadt als Livestream auf Siebenbuerger.de

Die beiden größten Ereignisse des Evangelischen Kirchentags in Kronstadt, der Gottesdienst und die "Messe von Kronstadt", werden am 30. September per Livestream auf der Facebook-Seite von www.siebenbuerger.de übertragen.

Beide Großereignisse finden in der Schwarzen Kirche in Kronstadt statt. Es werden so viele Besucher erwartet, dass eine Firma beauftragt wurde, den Gottesdienst live auf eine Leinwand außerhalb der Kirche zu übertragen. Der gleiche Livestream wird nun - auf Initiative von Dr. Steffen Schlandt, Organist und Chorleiter der evangelischen Honterusgemeinde in Kronstadt, - n auch auf der Facebook-Seite von Siebenbuerger.de zu sehen sein. Es ist nicht nötig, ein Benutzerkonto bei Facebook zu haben, um die Liveübertragung zu verfolgen.Hier die Daten kurz zusammengefasst:Die Liveübertragung des Eröffnungsgottesdienstes „Die vier Zeiten“ startet am 30. September, um 9.30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit und dauert ca. 90 Minuten.Liveübertragung der "Messe von Kronstadt" startet am 30. September um 18.00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit und dauert etwa eine Stunde.