Über 700 neue Schulbücher für das Honterus-Gymnasium

732 Schulbücher wurden am Honterus-Gymnasium in Kronstadt verteilt. Foto: Michael Schmidt Stiftung

„Die Unterstützung, die wir von der Michael Schmidt Stiftung erhalten haben, kommt vielen Schülern und Lehrern des Honterus-Gymnasiums zugute“, erklärte Radu Chivărean, Direktor des Honterus-Gymnasiums in Kronstadt, nachdem am 20. Dezember letzten Jahres 732 aktuelle Schulbücher und Hilfsmaterialien an seiner Schule verteilt wurden. Die Lern- und Lehrtätigkeit könne nun unter besseren Bedingungen durchgeführt werden. Es sei jedes Jahr eine Herausforderung für Lehrer, Eltern und Schüler „lokale und pünktliche Lösungen für fehlende Schulbücher zu finden“, um die Lehrpläne reibungslos umzusetzen, sagte Chivărean.„Dieses Projekt behandelt ein ernstes Problem, mit der sich der deutschsprachige Schulunterricht in Rumänien konfrontiert“, betonte Michael Schmidt, Vorsitzender der Michael Schmidt Stiftung. „Außer dem Mangel an qualifizierte Lehrer haben wir noch die Situation, dass für einige Fächer seit mehreren Jahren keine Bücher mehr gedruckt werden. Wir engagieren uns seit über fünf Jahren und haben langfristige Ziele, aber wir betrachten es als notwendig, eine nationale Lösung für diese Situation zu finden, und dies so schnell wie möglich. Die deutschsprachigen Schulen in Rumänien haben eine 500-jährige Geschichte und sind ein wichtiges kulturelles und pädagogisches Wahrzeichen in unserem Land“, argumentiert der Unternehmer, der sich mit seiner im Jahr 2010 gegründeten Stiftung für den Erhalt des siebenbürgisch-sächsischen Kulturgutes und die Förderung des deutschsprachigen Schulunterrichts in Rumänien engagiert.Der Erwerb der über 700 Lehrbücher, die die Michael Schmidt Stiftung an das Honterus-Gymnasium spendete, kam dank einer Förderung durch das Haus des Deutschen Ostens (HDO) in München zustande. Das HDO ist eine Kultur-, Bildungs- und Begegnungseinrichtung des Freistaates Bayern, die auch von vielen Siebenbürger Sachsen genutzt wird. Zum Haus gehört u.a. die größte öffentliche Spezialbibliothek in Bayern zu Geschichte und Gegenwart der deutschen Siedlungsgebiete in Mittel-, Ost- und Südosteuropa.Das Honterus-Gymnasium in Kronstadt ist die älteste (1541) und mit 1.500 Schülern zugleich die größte deutschsprachige Schule in Rumänien. Laut amtlichen Statistiken besuchen jährlich ca. 24.000 Kinder eine Bildungseinrichtung mit deutschsprachigem Unterricht in Rumänien. Die Anzahl der Anfragen an diese deutschsprachigen Einrichtungen übersteigt jedoch beim weitem die Anzahl der verfügbaren Plätze.Der deutschsprachige Unterricht in Rumänien leidet unter dem Mangel an Deutschlehrern. Ein entsprechendes Förderprojekt wurde vom Deutschen Bundestag 2015 initiiert und soll weitergeführt werden (siehe SbZ Online vom 20. Dezember 2017 ). Die Michael Schmidt Stiftung wirkt mit dem Deutsch hat Klasse-Programm an der Lösung dieses Problems mit und vergibt Stipendien an Schülerinnen und Schüler, die Deutschlehrer werden wollen. Zudem hat die Stiftung bisher schon Tausende Lehrbücher an das Goethe Kolleg Bukarest, das Samuel-von-Brukenthal-Gymnasium in Hermannstadt und andere Schulen in Rumänien gespendet.

