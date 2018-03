25. März 2018 Druckansicht | Empfehlen

Ostermontag in Michelsberg

Ein evangelischer liturgischer Ostergottesdienst wird, wie in den vorigen Jahren, am Ostermontag, dem 2. April, in der romanischen Basilika in Michelsberg gefeiert. Beginn: 11.30 Uhr. Anschließend sind Groß und Klein aufgefordert, auf dem Burghof Mitgebrachtes zu teilen und bei Osterbräuchen mitzumachen.

Im Mittelpunkt steht das "Eierschibbeln", das traditionelle Spiel der Kinder und Jugendlichen. Darum: Ostereier mitbringen! Wir hoffen auf Sonnenschein und Blick auf die Karpaten! Sollte wider Erwarten schlechtes Wetter sein, wird das Treffen in die Dorfkirche und auf den Pfarrhof verlegt. Bitte Zeit für den Aufstieg auf die Burg einrechnen! Pfarrer Stefan Cosoroaba

Bischof Reinhart Guib beim Eierschibbeln 2017 in Michelsberg. Foto: Franz Kattesch

