Veranstaltungen in Siebenbürgen

August – Ferienzeit, Urlaubszeit, Reisezeit. Viele Siebenbürger Sachsen sind in der alten Heimat unterwegs und kommen vielleicht nicht nur zum Heimatortstreffen, sondern haben mehr Zeit und möchten noch mehr in Siebenbürgen erleben.

Was im August alles geboten wird, lässt sich mit einem Blick in die Veranstaltungsdatenbank auf www.siebenbuerger.de leicht herausfinden: einfach gewünschtes Datum anklicken und schauen, was in den verschiedenen Orten so los ist. Einen guten Überblick bietet auch der Kulturkalender der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, den Sie hier herunterladen können. Zur Haferlandwoche wird ebenso eingeladen wie zu Konzerten, Heimatortstreffen, Ausstellungen und Theateraufführungen. Schauen Sie doch mal vorbei, falls Sie im August in Siebenbürgen unterwegs sind.