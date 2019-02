Gunther Krichbaum macht sich für deutschsprachiges Schulwesen in Rumänien stark

Bukarest – Der Bundestagsabgeordnete Gunther Krichbaum (CDU), Mitglied des Deutsch-Rumänischen Forums und Vorsitzender des Bundestagsausschusses für EU-Angelegenheiten, setzt sich für das deutschsprachige Bildungswesen in Rumänien ein.

Diese Unterstützung ist nötig, da seit 2013 keine neuen deutschsprachigen Schulbücher mehr erschienen sind. Aufgezeigt wurde dieser Missstand vom Kronstädter Stadtrat Christian Macedonschi, woraufhin sich Krichbaum, unterstützt auch vom deutschen Botschafter in Bukarest, Cord Meier-Klodt, sowohl an das rumänische Bildungsministerium als auch an die rumänische Botschaft in Berlin gewandt hat.Ergebnis: Die seit langem ausstehende Genehmigung der zum Druck anstehenden, fertig übersetzten neuen Schulbücher kam endlich ins Rollen. Für 17 Schulbücher wurde bereits die Druckfreigabe erteilt. Weitere Genehmigungen sollen in den nächsten Wochen erfolgen, so Krichbaum. Schuld an den Verzögerungen waren vermutlich auch mehrfache personelle Wechsel in der Leitung des rumänischen Bildungsministeriums.

NM